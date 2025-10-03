SEED (SEED) Tokenomics

SEED (SEED) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SEED(SEED), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:07:49 (UTC+8)
USD

SEED (SEED) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SEED(SEED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 320.95K
$ 320.95K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 355.82M
$ 355.82M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 902.00K
$ 902.00K
Högsta någonsin:
$ 0.2
$ 0.2
Lägsta någonsin:
$ 0.00091265722365299
$ 0.00091265722365299
Aktuellt pris:
$ 0.000902
$ 0.000902

SEED (SEED) Information

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

Officiell webbplats:
https://playseedgo.com/play
Blockkedjeutforskare:
https://suiscan.xyz/

SEED (SEED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SEED (SEED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SEED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SEED-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SEED:s tokenomics, utforska SEED-tokens pris i realtid!

Hur man köper SEED

Är du intresserad av att lägga till SEED(SEED) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SEED, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

SEED (SEED) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för SEED hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för SEED

Vill du veta vart SEED kan vara på väg? På SEED sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

