Livepriset för SharpLink Gaming idag är 11.96 USD.SBETON börsvärdet är 193,396.3598389368 USD. Följ prisuppdateringar för SBETON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för SharpLink Gaming (SBETON) idag är $ 11.96, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBETON till USD är$ 11.96 per SBETON.
SharpLink Gaming rankas för närvarande nr.2867 enligt marknadsvärde på $ 193.40K, med ett cirkulerande utbud på 16.17K SBETON. Under de senaste 24 timmarna handlades SBETON mellan $ 11.9 (lägsta) och $ 12.34 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 19.465904770814774, medan det lägsta priset någonsin var $ 10.762922891040574.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SBETON med +0.16% under den senaste timmen och -13.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.53K.
SharpLink Gaming (SBETON) Marknadsinformation
No.2867
$ 193.40K
$ 56.53K
$ 193.40K
16.17K
16,170.26420058
ETH
Det aktuella börsvärdet för SharpLink Gaming är $ 193.40K, med en 24h-handelsvolym på $ 56.53K. Det cirkulerande utbudet av SBETON är 16.17K, med ett totalt utbud på 16170.26420058. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 193.40K.
SharpLink Gaming Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 11.9
lägsta under 24-timmar
$ 12.34
högsta under 24-timmar
$ 11.9
$ 12.34
$ 19.465904770814774
$ 10.762922891040574
+0.16%
-0.08%
-13.78%
-13.78%
SharpLink Gaming (SBETON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för SharpLink Gaming idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0096
-0.08%
30 dagar
$ -5.02
-29.57%
60 dagar
$ -4.72
-28.30%
90 dagar
$ +1.96
+19.60%
SharpLink Gaming Prisförändring idag
Idag registrerade SBETON en förändring med $ -0.0096 (-0.08%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
SharpLink Gaming 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -5.02 (-29.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
SharpLink Gaming 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SBETON med $ -4.72(-28.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
SharpLink Gaming 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +1.96 (+19.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SharpLink Gaming (SBETON)?
AI-drivna insikter som analyserar SharpLink Gaming senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar SharpLink Gamings priser?
Several key factors influence SharpLink Gaming (SBETON) token prices:
1. Gaming platform adoption and user growth 2. Token utility within the ecosystem (staking, rewards, governance) 3. Partnership announcements with gaming companies 4. Overall cryptocurrency market sentiment 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory developments affecting gaming tokens 7. Platform revenue and tokenomics 8. Community engagement and social media presence 9. Technical developments and roadmap progress 10. Broader gaming industry trends and growth
Varför vill folk veta SharpLink Gamings pris idag?
People want to know SharpLink Gaming (SBETON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the gaming token market.
Prisförutsägelse för SharpLink Gaming
SharpLink Gaming (SBETON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SBETON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SharpLink Gaming (SBETON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på SharpLink Gaming potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som SharpLink Gaming kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SBETON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SharpLink Gaming Price Prediction.
Om SharpLink Gaming
SBETON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and store value within its network. SBETON uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows holders of the asset to validate transactions and secure the network. The asset's issuance model is pre-mined, meaning a fixed supply of SBETON tokens were created at the inception of the blockchain, and no new tokens will be created. In the SBETON ecosystem, users typically utilize the asset for transactions, staking to earn rewards, and participating in network governance.
Hur man köper och investerar SharpLink Gaming
Är du redo att komma igång med SharpLink Gaming? Att köpa SBETON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SharpLink Gaming. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SharpLink Gaming (SBETON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 16.17K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SharpLink Gaming krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med SharpLink Gaming
Genom att äga SharpLink Gaming kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa SharpLink Gaming (SBETON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
SharpLink Gaming Resurs
För en mer djupgående förståelse av SharpLink Gaming kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om SharpLink Gaming
Hur mycket kommer 1 SharpLink Gaming att vara värd år 2030?
Om SharpLink Gaming skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SharpLink Gaming-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar SharpLink Gaming idag?
Priset för SharpLink Gaming är idag $ 11.96. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är SharpLink Gaming fortfarande en bra investering?
SharpLink Gaming förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SBETON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för SharpLink Gaming?
SharpLink Gaming till ett värde av $ 56.53K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på SharpLink Gaming?
Livepriset för SBETON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för SharpLink Gaming i den valuta du föredrar, besök SBETON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för SharpLink Gaming?
Priset på SBETON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SBETON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SBETON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om SharpLink Gamings kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer SharpLink Gaming-priset att stiga i år?
SharpLink Gaming priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för SharpLink Gaming (SBETON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:18 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.