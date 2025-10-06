SharpLink Gaming Pris idag

Livepriset för SharpLink Gaming (SBETON) idag är $ 11.96, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBETON till USD är$ 11.96 per SBETON.

SharpLink Gaming rankas för närvarande nr.2867 enligt marknadsvärde på $ 193.40K, med ett cirkulerande utbud på 16.17K SBETON. Under de senaste 24 timmarna handlades SBETON mellan $ 11.9 (lägsta) och $ 12.34 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 19.465904770814774, medan det lägsta priset någonsin var $ 10.762922891040574.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SBETON med +0.16% under den senaste timmen och -13.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.53K.

SharpLink Gaming (SBETON) Marknadsinformation

Rank No.2867 Marknadsvärde $ 193.40K$ 193.40K $ 193.40K Volym (24H) $ 56.53K$ 56.53K $ 56.53K Marknadsvärde efter full utspädning $ 193.40K$ 193.40K $ 193.40K Cirkulationsutbud 16.17K 16.17K 16.17K Totalt utbud 16,170.26420058 16,170.26420058 16,170.26420058 Offentlig blockkedja ETH

