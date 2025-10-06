BörsDEX+
Livepriset för SharpLink Gaming idag är 11.96 USD.SBETON börsvärdet är 193,396.3598389368 USD. Följ prisuppdateringar för SBETON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$11.96
SharpLink Gaming (SBETON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:18 (UTC+8)

SharpLink Gaming Pris idag

Livepriset för SharpLink Gaming (SBETON) idag är $ 11.96, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBETON till USD är$ 11.96 per SBETON.

SharpLink Gaming rankas för närvarande nr.2867 enligt marknadsvärde på $ 193.40K, med ett cirkulerande utbud på 16.17K SBETON. Under de senaste 24 timmarna handlades SBETON mellan $ 11.9 (lägsta) och $ 12.34 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 19.465904770814774, medan det lägsta priset någonsin var $ 10.762922891040574.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SBETON med +0.16% under den senaste timmen och -13.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.53K.

SharpLink Gaming (SBETON) Marknadsinformation

No.2867

$ 193.40K
$ 193.40K

$ 56.53K
$ 56.53K

$ 193.40K
$ 193.40K

16.17K
16.17K

16,170.26420058
16,170.26420058

ETH

Det aktuella börsvärdet för SharpLink Gaming är $ 193.40K, med en 24h-handelsvolym på $ 56.53K. Det cirkulerande utbudet av SBETON är 16.17K, med ett totalt utbud på 16170.26420058. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 193.40K.

24 timmars prisändringsintervall:
$ 11.9
$ 11.9
lägsta under 24-timmar
$ 12.34
$ 12.34
högsta under 24-timmar

$ 11.9
$ 11.9

$ 12.34
$ 12.34

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774

$ 10.762922891040574
$ 10.762922891040574

+0.16%

-0.08%

-13.78%

-13.78%

SharpLink Gaming (SBETON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för SharpLink Gaming idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0096-0.08%
30 dagar$ -5.02-29.57%
60 dagar$ -4.72-28.30%
90 dagar$ +1.96+19.60%
SharpLink Gaming Prisförändring idag

Idag registrerade SBETON en förändring med $ -0.0096 (-0.08%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

SharpLink Gaming 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -5.02 (-29.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

SharpLink Gaming 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SBETON med $ -4.72(-28.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

SharpLink Gaming 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +1.96 (+19.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SharpLink Gaming (SBETON)?

Kolla in sidan SharpLink Gaming Prishistorik nu.

AI-analys för SharpLink Gaming

AI-drivna insikter som analyserar SharpLink Gaming senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar SharpLink Gamings priser?

Several key factors influence SharpLink Gaming (SBETON) token prices:

1. Gaming platform adoption and user growth
2. Token utility within the ecosystem (staking, rewards, governance)
3. Partnership announcements with gaming companies
4. Overall cryptocurrency market sentiment
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory developments affecting gaming tokens
7. Platform revenue and tokenomics
8. Community engagement and social media presence
9. Technical developments and roadmap progress
10. Broader gaming industry trends and growth

Varför vill folk veta SharpLink Gamings pris idag?

People want to know SharpLink Gaming (SBETON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the gaming token market.

Prisförutsägelse för SharpLink Gaming

SharpLink Gaming (SBETON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SBETON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SharpLink Gaming (SBETON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SharpLink Gaming potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som SharpLink Gaming kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SBETON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SharpLink Gaming Price Prediction.

Om SharpLink Gaming

SBETON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and store value within its network. SBETON uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows holders of the asset to validate transactions and secure the network. The asset's issuance model is pre-mined, meaning a fixed supply of SBETON tokens were created at the inception of the blockchain, and no new tokens will be created. In the SBETON ecosystem, users typically utilize the asset for transactions, staking to earn rewards, and participating in network governance.

Hur man köper och investerar SharpLink Gaming

Är du redo att komma igång med SharpLink Gaming? Att köpa SBETON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SharpLink Gaming. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SharpLink Gaming (SBETON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 16.17K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SharpLink Gaming krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper SharpLink Gaming (SBETON) Guide

Vad kan du göra med SharpLink Gaming

Genom att äga SharpLink Gaming kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa SharpLink Gaming (SBETON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

SharpLink Gaming Resurs

För en mer djupgående förståelse av SharpLink Gaming kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell SharpLink Gaming webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om SharpLink Gaming

Hur mycket kommer 1 SharpLink Gaming att vara värd år 2030?
Om SharpLink Gaming skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SharpLink Gaming-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:18 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$11.96
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.3002

$0.1905

$0.0021777

$0.000014209

$0.000000001869

$0.03796

