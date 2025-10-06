Salary Pris idag

Livepriset för Salary (SALARY) idag är $ 0.0002597, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SALARY till USD är$ 0.0002597 per SALARY.

Salary rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SALARY. Under de senaste 24 timmarna handlades SALARY mellan $ 0.000248 (lägsta) och $ 0.0002802 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SALARY med +1.24% under den senaste timmen och -39.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.58K.

Salary (SALARY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 56.58K$ 56.58K $ 56.58K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Salary är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.58K. Det cirkulerande utbudet av SALARY är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.