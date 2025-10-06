BörsDEX+
Livepriset för Salary idag är 0.0002597 USD.SALARY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SALARY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SALARY

SALARY prisinformation

Vad är SALARY

SALARY tokenomics

SALARY Prisförutsägelse

SALARY historik

SALARY Köpguide

SALARY-till-fiat valutaomvandlare

SALARY spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Salary Logotyp

Salary-kurs(SALARY)

1 SALARY-till-USD pris i realtid:

Salary (SALARY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:45:03 (UTC+8)

Salary Pris idag

Livepriset för Salary (SALARY) idag är $ 0.0002597, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SALARY till USD är$ 0.0002597 per SALARY.

Salary rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SALARY. Under de senaste 24 timmarna handlades SALARY mellan $ 0.000248 (lägsta) och $ 0.0002802 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SALARY med +1.24% under den senaste timmen och -39.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.58K.

Salary (SALARY) Marknadsinformation

$ 56.58K
SOL

Det aktuella börsvärdet för Salary är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.58K. Det cirkulerande utbudet av SALARY är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Salary Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
+0.81%

-39.82%

-39.82%

Salary (SALARY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Salary idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000002087+0.81%
30 dagar$ -0.0029673-91.96%
60 dagar$ -0.0083333-96.98%
90 dagar$ -0.0112073-97.74%
Salary Prisförändring idag

Idag registrerade SALARY en förändring med $ +0.000002087 (+0.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Salary 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0029673 (-91.96%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Salary 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SALARY med $ -0.0083333(-96.98%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Salary 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0112073 (-97.74%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Salary (SALARY)?

Kolla in sidan Salary Prishistorik nu.

AI-analys för Salary

AI-drivna insikter som analyserar Salary senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Salarys priser?

Several key factors influence Salary (SALARY) token prices:

1. Market demand and supply dynamics - trading volume and token circulation
2. Utility and adoption - real-world use cases and platform integration
3. Market sentiment - investor confidence and community support
4. Overall crypto market trends - Bitcoin and major altcoin performance
5. Development progress - project updates, partnerships, and roadmap milestones
6. Regulatory news - government policies affecting cryptocurrency markets
7. Exchange listings - availability on major trading platforms

Varför vill folk veta Salarys pris idag?

People want to know Salary (SALARY) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Prisförutsägelse för Salary

Salary (SALARY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SALARY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Salary (SALARY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Salary potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Salary kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SALARY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Salary Price Prediction.

Om Salary

SALARY is a digital asset designed to facilitate the payment of salaries in the crypto ecosystem. It aims to provide a stable, secure, and efficient means of transferring value between employers and employees in the digital space. SALARY operates on a blockchain network, leveraging the transparency and immutability of the technology to ensure the integrity of transactions. The asset is typically used by companies and individuals within the crypto industry for payroll purposes, offering a streamlined and borderless solution for remuneration. Its issuance model is based on a fixed supply, with new tokens only being created when necessary to maintain stability.

Hur man köper och investerar Salary

Är du redo att komma igång med Salary? Att köpa SALARY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Salary. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Salary (SALARY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Salary krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Salary (SALARY) Guide

Vad kan du göra med Salary

Genom att äga Salary kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Salary (SALARY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Salary (SALARY)

Salary är ett meme-mynt byggt på Solana, centrerat kring konceptet "Ge dig själv en löneförhöjning" med $SALARY, med betoning på berättelsen om att betala dig själv.

Salary Resurs

För en mer djupgående förståelse av Salary kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Salary

Hur mycket kommer 1 Salary att vara värd år 2030?
Om Salary skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Salary-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:45:03 (UTC+8)

Salary (SALARY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Salary

SALARY USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SALARY med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SALARY med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Salary (SALARY) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Salary-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SALARY/USDT
$0.0002598
$0.0002598$0.0002598
+0.50%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

