Lendr.fi Pris idag

Livepriset för Lendr.fi (RWAL) idag är $ 0.004111, med en förändring på 23.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RWAL till USD är$ 0.004111 per RWAL.

Lendr.fi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RWAL. Under de senaste 24 timmarna handlades RWAL mellan $ 0.003152 (lägsta) och $ 0.005074 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RWAL med -14.36% under den senaste timmen och -29.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 16.51K.

Lendr.fi (RWAL) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Lendr.fi är --, med en 24h-handelsvolym på $ 16.51K. Det cirkulerande utbudet av RWAL är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.11M.