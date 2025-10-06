Livepriset för Lendr.fi idag är 0.004111 USD.RWAL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RWAL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lendr.fi idag är 0.004111 USD.RWAL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RWAL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Lendr.fi (RWAL) idag är $ 0.004111, med en förändring på 23.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RWAL till USD är$ 0.004111 per RWAL.
Lendr.fi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RWAL. Under de senaste 24 timmarna handlades RWAL mellan $ 0.003152 (lägsta) och $ 0.005074 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RWAL med -14.36% under den senaste timmen och -29.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 16.51K.
Lendr.fi (RWAL) Marknadsinformation
--
----
$ 16.51K
$ 16.51K$ 16.51K
$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för Lendr.fi är --, med en 24h-handelsvolym på $ 16.51K. Det cirkulerande utbudet av RWAL är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.11M.
Lendr.fi Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003152
$ 0.003152$ 0.003152
lägsta under 24-timmar
$ 0.005074
$ 0.005074$ 0.005074
högsta under 24-timmar
$ 0.003152
$ 0.003152$ 0.003152
$ 0.005074
$ 0.005074$ 0.005074
--
----
--
----
-14.36%
+23.82%
-29.82%
-29.82%
Lendr.fi (RWAL) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Lendr.fi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00079086
+23.82%
30 dagar
$ -0.001164
-22.07%
60 dagar
$ -0.015889
-79.45%
90 dagar
$ -0.015889
-79.45%
Lendr.fi Prisförändring idag
Idag registrerade RWAL en förändring med $ +0.00079086 (+23.82%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Lendr.fi 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001164 (-22.07%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Lendr.fi 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RWAL med $ -0.015889(-79.45%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Lendr.fi 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.015889 (-79.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lendr.fi (RWAL)?
AI-drivna insikter som analyserar Lendr.fi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Lendr.fis priser?
Several key factors influence Lendr.fi (RWAL) token prices:
1. Platform adoption - User growth and lending/borrowing volume directly impact demand 2. DeFi market trends - Overall decentralized finance sector performance affects all lending protocols 3. Token utility - RWAL's governance rights and platform fee discounts drive demand 4. Competition - Performance relative to other lending platforms like Aave or Compound 5. Regulatory news - DeFi regulations can impact investor sentiment 6. Market sentiment - General crypto market conditions and risk appetite 7. Protocol updates - New features, security improvements, or partnerships 8. Yield rates - Competitive interest rates attract more users 9. Security incidents - Platform hacks or vulnerabilities negatively impact prices 10. Tokenomics - Supply mechanisms, staking rewards, and token distribution schedules
Like most DeFi tokens, RWAL prices are highly correlated with Bitcoin and Ethereum movements, while also being influenced by protocol-specific fundamentals.
Varför vill folk veta Lendr.fis pris idag?
People want to know Lendr.fi (RWAL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses.
Prisförutsägelse för Lendr.fi
Lendr.fi (RWAL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RWAL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lendr.fi (RWAL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Lendr.fi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Lendr.fi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RWAL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lendr.fi Price Prediction.
Om Lendr.fi
RWAL is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to provide a secure and efficient method for conducting transactions and storing value digitally. The general purpose of RWAL is to facilitate payments and transactions in a decentralized manner, eliminating the need for intermediaries such as banks or payment processors. It uses a consensus mechanism for transaction verification and employs a supply model that is known for its transparency and fairness. RWAL is typically used in the context of the broader cryptocurrency ecosystem, playing a role in areas such as decentralized finance (DeFi), digital asset trading, and peer-to-peer transactions.
Hur man köper och investerar Lendr.fi
Är du redo att komma igång med Lendr.fi? Att köpa RWAL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lendr.fi. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lendr.fi (RWAL) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lendr.fi krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Lendr.fi
Genom att äga Lendr.fi kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Lendr.fi (RWAL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies.
Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.
Lendr.fi Resurs
För en mer djupgående förståelse av Lendr.fi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Lendr.fi att vara värd år 2030?
Om Lendr.fi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lendr.fi-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Lendr.fi idag?
Priset för Lendr.fi är idag $ 0.004111. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Lendr.fi fortfarande en bra investering?
Lendr.fi förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RWAL, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Lendr.fi?
Lendr.fi till ett värde av $ 16.51K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Lendr.fi?
Livepriset för RWAL uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Lendr.fi i den valuta du föredrar, besök RWAL Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Lendr.fi?
Priset på RWAL påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,433.95
+0.70%
ETH
3,411.33
+1.02%
SOL
158.38
+1.08%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
607.45
+18.49%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för RWAL på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret RWAL/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Lendr.fis kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Lendr.fi-priset att stiga i år?
Lendr.fi priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Lendr.fi (RWAL) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:09 (UTC+8)
