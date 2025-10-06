Runwago Pris idag

Livepriset för Runwago (RUNWAGO) idag är $ 0.03336, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RUNWAGO till USD är$ 0.03336 per RUNWAGO.

Runwago rankas för närvarande nr.3865 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 RUNWAGO. Under de senaste 24 timmarna handlades RUNWAGO mellan $ 0.03194 (lägsta) och $ 0.03475 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0835555409997446, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03054487938728112.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RUNWAGO med -0.24% under den senaste timmen och -37.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.13K.

Runwago (RUNWAGO) Marknadsinformation

Rank No.3865 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 2.13K$ 2.13K $ 2.13K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för Runwago är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 2.13K. Det cirkulerande utbudet av RUNWAGO är 0.00, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.34M.