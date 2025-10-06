BörsDEX+
Livepriset för Runwago idag är 0.03336 USD.RUNWAGO börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för RUNWAGO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Runwago-kurs(RUNWAGO)

1 RUNWAGO-till-USD pris i realtid:

$0.03336
-0.17%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:44:49 (UTC+8)

Runwago Pris idag

Livepriset för Runwago (RUNWAGO) idag är $ 0.03336, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RUNWAGO till USD är$ 0.03336 per RUNWAGO.

Runwago rankas för närvarande nr.3865 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 RUNWAGO. Under de senaste 24 timmarna handlades RUNWAGO mellan $ 0.03194 (lägsta) och $ 0.03475 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0835555409997446, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03054487938728112.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RUNWAGO med -0.24% under den senaste timmen och -37.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.13K.

Runwago (RUNWAGO) Marknadsinformation

No.3865

$ 0.00
$ 2.13K
$ 3.34M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

Det aktuella börsvärdet för Runwago är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 2.13K. Det cirkulerande utbudet av RUNWAGO är 0.00, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.34M.

Runwago Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.24%

-0.16%

-37.57%

-37.57%

Runwago (RUNWAGO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Runwago idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000568-0.16%
30 dagar$ -0.09404-73.82%
60 dagar$ -0.05664-62.94%
90 dagar$ -0.05664-62.94%
Runwago Prisförändring idag

Idag registrerade RUNWAGO en förändring med $ -0.0000568 (-0.16%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Runwago 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.09404 (-73.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Runwago 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RUNWAGO med $ -0.05664(-62.94%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Runwago 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.05664 (-62.94%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Runwago (RUNWAGO)?

Kolla in sidan Runwago Prishistorik nu.

AI-analys för Runwago

AI-drivna insikter som analyserar Runwago senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Runwagos priser?

Several key factors influence Runwago (RUNWAGO) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burn mechanisms, and trading volume directly affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user growth drive fundamental value.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost investor interest and token utility.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence market perception.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment create momentum.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Varför vill folk veta Runwagos pris idag?

People want to know Runwago (RUNWAGO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Runwago

Runwago (RUNWAGO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RUNWAGO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Runwago (RUNWAGO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Runwago potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Runwago kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RUNWAGO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Runwago Price Prediction.

Om Runwago

RUNWAGO is a digital cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain technology that ensures secure, transparent, and swift transactions. The primary role of RUNWAGO is to provide a medium of exchange for users within its ecosystem, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its consensus model, while not widely known, is designed to maintain the integrity and security of the network. The typical uses of RUNWAGO include payments and transfers, with an emphasis on reducing the cost and time associated with traditional banking systems. The asset's issuance model is also designed to control supply and maintain value stability within the network.

Hur man köper och investerar Runwago

Är du redo att komma igång med Runwago? Att köpa RUNWAGO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Runwago. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Runwago (RUNWAGO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Runwago krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Runwago (RUNWAGO) Guide

Vad kan du göra med Runwago

Genom att äga Runwago kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Runwago (RUNWAGO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago Resurs

För en mer djupgående förståelse av Runwago kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Runwago webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Runwago

Hur mycket kommer 1 Runwago att vara värd år 2030?
Om Runwago skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Runwago-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:44:49 (UTC+8)

$0.03336
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2983

$0.000015001

$0.0020474

$0.1080

$0.00003588

$0.03940

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

