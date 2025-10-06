PROJECT RESCUE Pris idag

Livepriset för PROJECT RESCUE (RESCUE) idag är $ 0.1783, med en förändring på 0.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RESCUE till USD är$ 0.1783 per RESCUE.

PROJECT RESCUE rankas för närvarande nr.5351 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 RESCUE. Under de senaste 24 timmarna handlades RESCUE mellan $ 0.1762 (lägsta) och $ 0.1903 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8680709587324534, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.009358123976666423.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RESCUE med 0.00% under den senaste timmen och -16.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 73.86K.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Marknadsinformation

Rank No.5351 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 73.86K$ 73.86K $ 73.86K Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.83M$ 17.83M $ 17.83M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 35,458,333 35,458,333 35,458,333 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för PROJECT RESCUE är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 73.86K. Det cirkulerande utbudet av RESCUE är 0.00, med ett totalt utbud på 35458333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.83M.