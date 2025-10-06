BörsDEX+
Livepriset för PROJECT RESCUE idag är 0.1783 USD.RESCUE börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för RESCUE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PROJECT RESCUE Logotyp

PROJECT RESCUE-kurs(RESCUE)

1 RESCUE-till-USD pris i realtid:

$0.1787
$0.1787$0.1787
+0.96%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:53:33 (UTC+8)

PROJECT RESCUE Pris idag

Livepriset för PROJECT RESCUE (RESCUE) idag är $ 0.1783, med en förändring på 0.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RESCUE till USD är$ 0.1783 per RESCUE.

PROJECT RESCUE rankas för närvarande nr.5351 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 RESCUE. Under de senaste 24 timmarna handlades RESCUE mellan $ 0.1762 (lägsta) och $ 0.1903 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8680709587324534, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.009358123976666423.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RESCUE med 0.00% under den senaste timmen och -16.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 73.86K.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Marknadsinformation

No.5351

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.86K
$ 73.86K$ 73.86K

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för PROJECT RESCUE är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 73.86K. Det cirkulerande utbudet av RESCUE är 0.00, med ett totalt utbud på 35458333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.83M.

PROJECT RESCUE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1762
$ 0.1762$ 0.1762
lägsta under 24-timmar
$ 0.1903
$ 0.1903$ 0.1903
högsta under 24-timmar

$ 0.1762
$ 0.1762$ 0.1762

$ 0.1903
$ 0.1903$ 0.1903

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

0.00%

+0.96%

-16.06%

-16.06%

PROJECT RESCUE (RESCUE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PROJECT RESCUE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.001699+0.96%
30 dagar$ +0.0265+17.45%
60 dagar$ -0.1784-50.02%
90 dagar$ -0.0703-28.28%
PROJECT RESCUE Prisförändring idag

Idag registrerade RESCUE en förändring med $ +0.001699 (+0.96%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PROJECT RESCUE 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0265 (+17.45%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PROJECT RESCUE 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RESCUE med $ -0.1784(-50.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PROJECT RESCUE 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0703 (-28.28%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Kolla in sidan PROJECT RESCUE Prishistorik nu.

AI-analys för PROJECT RESCUE

AI-drivna insikter som analyserar PROJECT RESCUE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar PROJECT RESCUEs priser?

Several factors influence PROJECT RESCUE (RESCUE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the project ecosystem
4. Development progress and roadmap milestones
5. Community engagement and social media activity
6. Partnership announcements and collaborations
7. Token supply mechanics (burns, staking, inflation)
8. Regulatory news affecting DeFi projects
9. Competition from similar rescue/charity tokens
10. Overall investor risk appetite for altcoins

Varför vill folk veta PROJECT RESCUEs pris idag?

People want to know PROJECT RESCUE (RESCUE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för PROJECT RESCUE

PROJECT RESCUE (RESCUE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RESCUE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PROJECT RESCUE (RESCUE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PROJECT RESCUE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som PROJECT RESCUE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RESCUE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PROJECT RESCUE Price Prediction.

Om PROJECT RESCUE

RESCUE is a digital asset designed to facilitate transactions within the humanitarian aid sector. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging the transparency and security of this technology to ensure the efficient and accountable distribution of resources. The primary purpose of RESCUE is to streamline the delivery of aid, reducing the potential for corruption or misallocation of funds. It also aims to foster a more direct connection between donors and recipients, promoting transparency and trust within the sector. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens released to the market through a process of mining.

Hur man köper och investerar PROJECT RESCUE

Är du redo att komma igång med PROJECT RESCUE? Att köpa RESCUE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PROJECT RESCUE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PROJECT RESCUE (RESCUE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PROJECT RESCUE krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper PROJECT RESCUE (RESCUE) Guide

Vad kan du göra med PROJECT RESCUE

Genom att äga PROJECT RESCUE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa PROJECT RESCUE (RESCUE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE Resurs

För en mer djupgående förståelse av PROJECT RESCUE kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell PROJECT RESCUE webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PROJECT RESCUE

Hur mycket kommer 1 PROJECT RESCUE att vara värd år 2030?
Om PROJECT RESCUE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PROJECT RESCUE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:53:33 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för RESCUE-till-USD

Belopp

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.1782 USD