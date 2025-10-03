Renq Finance (RENQ) Tokenomics

Renq Finance (RENQ) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Renq Finance(RENQ), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:02:03 (UTC+8)
Renq Finance (RENQ) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Renq Finance(RENQ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
Högsta någonsin:
$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999
Lägsta någonsin:
$ 0.000882741628312013
$ 0.000882741628312013$ 0.000882741628312013
Aktuellt pris:
$ 0.001444
$ 0.001444$ 0.001444

Renq Finance (RENQ) Information

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Officiell webbplats:
https://renq.io/
Whitepaper:
https://renq.io/whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2

Renq Finance (RENQ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Renq Finance (RENQ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RENQ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RENQ-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RENQ:s tokenomics, utforska RENQ-tokens pris i realtid!

Hur man köper RENQ

Är du intresserad av att lägga till Renq Finance(RENQ) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa RENQ, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Renq Finance (RENQ) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för RENQ hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för RENQ

Vill du veta vart RENQ kan vara på väg? På RENQ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

