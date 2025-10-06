BörsDEX+
Livepriset för Reaxa idag är 0.00001838 USD.REAXA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för REAXA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Reaxa Logotyp

Reaxa-kurs(REAXA)

1 REAXA-till-USD pris i realtid:

Reaxa (REAXA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:53:17 (UTC+8)

Reaxa Pris idag

Livepriset för Reaxa (REAXA) idag är $ 0.00001838, med en förändring på 13.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REAXA till USD är$ 0.00001838 per REAXA.

Reaxa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- REAXA. Under de senaste 24 timmarna handlades REAXA mellan $ 0.00001528 (lägsta) och $ 0.00002716 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REAXA med +3.20% under den senaste timmen och -59.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 512.17K.

Reaxa (REAXA) Marknadsinformation

MATIC

Det aktuella börsvärdet för Reaxa är --, med en 24h-handelsvolym på $ 512.17K. Det cirkulerande utbudet av REAXA är --, med ett totalt utbud på 30000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 551.40K.

Reaxa Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
Reaxa (REAXA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Reaxa idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000022495+13.92%
30 dagar$ -0.00095162-98.11%
60 dagar$ -0.00623162-99.71%
90 dagar$ -0.00623162-99.71%
Reaxa Prisförändring idag

Idag registrerade REAXA en förändring med $ +0.0000022495 (+13.92%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Reaxa 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00095162 (-98.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Reaxa 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades REAXA med $ -0.00623162(-99.71%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Reaxa 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00623162 (-99.71%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Reaxa (REAXA)?

Kolla in sidan Reaxa Prishistorik nu.

AI-analys för Reaxa

AI-drivna insikter som analyserar Reaxa senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Reaxas priser?

REAXA price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project developments, partnerships, adoption rates, exchange listings, whale movements, technical analysis patterns, and macroeconomic conditions.

Varför vill folk veta Reaxas pris idag?

People want to know Reaxa (REAXA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Prisförutsägelse för Reaxa

Reaxa (REAXA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för REAXA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Reaxa (REAXA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Reaxa potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Reaxa

REAXA is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. REAXA employs the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is intended to prevent inflation and maintain the asset's value. Typical uses of REAXA include payments for goods and services within its ecosystem, as well as participation in the platform's governance through voting rights. Its role in the broader crypto market is to offer a reliable and secure alternative to traditional financial systems.

Hur man köper och investerar Reaxa

Är du redo att komma igång med Reaxa? Att köpa REAXA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Reaxa (REAXA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Reaxa krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Reaxa (REAXA) Guide

Vad kan du göra med Reaxa

Genom att äga Reaxa kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential.

Vad är Reaxa (REAXA)

Legal and 24/7 liquidity tokenized real estate products.

Reaxa Resurs

För en mer djupgående förståelse av Reaxa kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Reaxa webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Reaxa

Hur mycket kommer 1 Reaxa att vara värd år 2030?
Om Reaxa skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Reaxa-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:53:17 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

