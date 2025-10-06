Reaxa-kurs(REAXA)
Livepriset för Reaxa (REAXA) idag är $ 0.00001838, med en förändring på 13.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REAXA till USD är$ 0.00001838 per REAXA.
Reaxa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- REAXA. Under de senaste 24 timmarna handlades REAXA mellan $ 0.00001528 (lägsta) och $ 0.00002716 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig REAXA med +3.20% under den senaste timmen och -59.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 512.17K.
MATIC
Det aktuella börsvärdet för Reaxa är --, med en 24h-handelsvolym på $ 512.17K. Det cirkulerande utbudet av REAXA är --, med ett totalt utbud på 30000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 551.40K.
+3.20%
+13.92%
-59.63%
-59.63%
Spåra prisändringar för Reaxa idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.0000022495
|+13.92%
|30 dagar
|$ -0.00095162
|-98.11%
|60 dagar
|$ -0.00623162
|-99.71%
|90 dagar
|$ -0.00623162
|-99.71%
Idag registrerade REAXA en förändring med $ +0.0000022495 (+13.92%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00095162 (-98.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades REAXA med $ -0.00623162(-99.71%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00623162 (-99.71%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Reaxa (REAXA)?
Kolla in sidan Reaxa Prishistorik nu.
AI-drivna insikter som analyserar Reaxa senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
År 2040 skulle priset på Reaxa potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
REAXA is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. REAXA employs the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is intended to prevent inflation and maintain the asset's value. Typical uses of REAXA include payments for goods and services within its ecosystem, as well as participation in the platform's governance through voting rights. Its role in the broader crypto market is to offer a reliable and secure alternative to traditional financial systems.
Legal and 24/7 liquidity tokenized real estate products.
Belopp
1 REAXA = 0.00001838 USD