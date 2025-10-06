Reaxa Pris idag

Livepriset för Reaxa (REAXA) idag är $ 0.00001838, med en förändring på 13.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REAXA till USD är$ 0.00001838 per REAXA.

Reaxa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- REAXA. Under de senaste 24 timmarna handlades REAXA mellan $ 0.00001528 (lägsta) och $ 0.00002716 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REAXA med +3.20% under den senaste timmen och -59.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 512.17K.

Reaxa (REAXA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 512.17K$ 512.17K $ 512.17K Marknadsvärde efter full utspädning $ 551.40K$ 551.40K $ 551.40K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Offentlig blockkedja MATIC

Det aktuella börsvärdet för Reaxa är --, med en 24h-handelsvolym på $ 512.17K. Det cirkulerande utbudet av REAXA är --, med ett totalt utbud på 30000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 551.40K.