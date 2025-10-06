Reddit Pris idag

Livepriset för Reddit (RDDTON) idag är $ 195.79, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RDDTON till USD är$ 195.79 per RDDTON.

Reddit rankas för närvarande nr.2492 enligt marknadsvärde på $ 508.00K, med ett cirkulerande utbud på 2.59K RDDTON. Under de senaste 24 timmarna handlades RDDTON mellan $ 193.77 (lägsta) och $ 196.92 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 282.4541904298624, medan det lägsta priset någonsin var $ 181.20583530076357.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RDDTON med +0.19% under den senaste timmen och -5.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.03K.

Reddit (RDDTON) Marknadsinformation

Rank No.2492 Marknadsvärde $ 508.00K$ 508.00K $ 508.00K Volym (24H) $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K Marknadsvärde efter full utspädning $ 508.00K$ 508.00K $ 508.00K Cirkulationsutbud 2.59K 2.59K 2.59K Totalt utbud 2,594.60255629 2,594.60255629 2,594.60255629 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Reddit är $ 508.00K, med en 24h-handelsvolym på $ 56.03K. Det cirkulerande utbudet av RDDTON är 2.59K, med ett totalt utbud på 2594.60255629. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 508.00K.