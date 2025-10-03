Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Redacted Coin(RDAC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många RDAC-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet RDAC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Redacted Coin (RDAC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper RDAC Är du intresserad av att lägga till Redacted Coin(RDAC) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa RDAC, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper RDAC på MEXC nu!

Redacted Coin (RDAC) Prishistorik Att analysera prishistoriken för RDAC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för RDAC nu!