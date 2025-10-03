Redacted Coin (RDAC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Redacted Coin(RDAC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Redacted Coin (RDAC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Redacted Coin(RDAC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Redacted Coin (RDAC) Information

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Officiell webbplats:
https://redactedgroup.io/
Whitepaper:
https://redactedgroup.io/whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192

Redacted Coin (RDAC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Redacted Coin (RDAC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RDAC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RDAC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RDAC:s tokenomics, utforska RDAC-tokens pris i realtid!

Hur man köper RDAC

Är du intresserad av att lägga till Redacted Coin(RDAC) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa RDAC, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Redacted Coin (RDAC) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för RDAC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för RDAC

Vill du veta vart RDAC kan vara på väg? På RDAC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

