Rarible (RARI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Rarible(RARI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:22:47 (UTC+8)
USD

Rarible (RARI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rarible(RARI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 16.95M
Totalt utbud:
$ 25.00M
Cirkulerande utbud
$ 19.49M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 21.75M
Högsta någonsin:
$ 49.33
Lägsta någonsin:
$ 0.309504826433
Aktuellt pris:
$ 0.8699
Rarible (RARI) Information

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Officiell webbplats:
https://rari.foundation
Whitepaper:
https://rari-foundation.gitbook.io/rari-dao-knowledge-base
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf

Rarible (RARI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Rarible (RARI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RARI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RARI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RARI:s tokenomics, utforska RARI-tokens pris i realtid!

Hur man köper RARI

Är du intresserad av att lägga till Rarible(RARI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa RARI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Rarible (RARI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för RARI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för RARI

Vill du veta vart RARI kan vara på väg? På RARI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

