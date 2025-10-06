BörsDEX+
Livepriset för Raiinmaker idag är 0.0034 USD.RAIIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RAIIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Raiinmaker Logotyp

Raiinmaker-kurs(RAIIN)

1 RAIIN-till-USD pris i realtid:

$0.0034
$0.0034
0.00%1D
USD
Raiinmaker (RAIIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:42:46 (UTC+8)

Raiinmaker Pris idag

Livepriset för Raiinmaker (RAIIN) idag är $ 0.0034, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RAIIN till USD är$ 0.0034 per RAIIN.

Raiinmaker rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RAIIN. Under de senaste 24 timmarna handlades RAIIN mellan $ 0.0033 (lägsta) och $ 0.0034 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RAIIN med 0.00% under den senaste timmen och +3.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 250.19.

Raiinmaker (RAIIN) Marknadsinformation

--
----

$ 250.19
$ 250.19

$ 340.00K
$ 340.00K

--
----

100,000,000
100,000,000

SEIEVM

Det aktuella börsvärdet för Raiinmaker är --, med en 24h-handelsvolym på $ 250.19. Det cirkulerande utbudet av RAIIN är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 340.00K.

Raiinmaker Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0033
$ 0.0033
lägsta under 24-timmar
$ 0.0034
$ 0.0034
högsta under 24-timmar

$ 0.0033
$ 0.0033

$ 0.0034
$ 0.0034

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+3.03%

+3.03%

Raiinmaker (RAIIN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Raiinmaker idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.0071-67.62%
60 dagar$ -0.04-92.17%
90 dagar$ -0.1898-98.25%
Raiinmaker Prisförändring idag

Idag registrerade RAIIN en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Raiinmaker 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0071 (-67.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Raiinmaker 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RAIIN med $ -0.04(-92.17%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Raiinmaker 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1898 (-98.25%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Raiinmaker (RAIIN)?

Kolla in sidan Raiinmaker Prishistorik nu.

AI-analys för Raiinmaker

AI-drivna insikter som analyserar Raiinmaker senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Raiinmakers priser?

Several key factors influence Raiinmaker (RAIIN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact RAIIN pricing.

Platform Adoption: User growth on the Raiinmaker social media platform drives token demand and utility.

Token Utility: RAIIN's use cases within the ecosystem, including rewards, governance, and premium features.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.

Partnerships: Strategic collaborations with brands, influencers, and other platforms can boost token value.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other social media and creator economy tokens.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events influence scarcity.

Varför vill folk veta Raiinmakers pris idag?

People want to know Raiinmaker (RAIIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors manage risk and capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Raiinmaker

Raiinmaker (RAIIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RAIIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Raiinmaker (RAIIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Raiinmaker potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Raiinmaker kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RAIIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Raiinmaker Price Prediction.

Om Raiinmaker

RAIIN is a cryptocurrency that aims to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts. These contracts automatically execute transactions when certain conditions are met, eliminating the need for a third party. RAIIN's primary role is to facilitate these smart contracts, which can be used for a variety of applications, including financial services, supply chain management, and decentralized applications (dApps). The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. RAIIN's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins being minted as needed to replace those that are lost or burned.

Hur man köper och investerar Raiinmaker

Är du redo att komma igång med Raiinmaker? Att köpa RAIIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Raiinmaker. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Raiinmaker (RAIIN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Raiinmaker krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Raiinmaker (RAIIN) Guide

Vad kan du göra med Raiinmaker

Genom att äga Raiinmaker kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Raiinmaker (RAIIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker is a decentralized AI platform where 450,000+ users in 190 countries validate data and contribute proprietary image/video datasets to train next-gen AI - earning rewards through the $RAIIN ecosystem.

Raiinmaker Resurs

För en mer djupgående förståelse av Raiinmaker kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Raiinmaker webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Raiinmaker

Hur mycket kommer 1 Raiinmaker att vara värd år 2030?
Om Raiinmaker skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Raiinmaker-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:42:46 (UTC+8)

Raiinmaker (RAIIN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Raiinmaker

RAIIN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på RAIIN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av RAIIN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Raiinmaker (RAIIN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Raiinmaker-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
RAIIN/USDT
$0.0034
$0.0034
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2984

Friskrivning

