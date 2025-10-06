BörsDEX+
Livepriset för QUANTUM idag är 0.003048 USD.QUANTUM börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för QUANTUM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

QUANTUM-kurs(QUANTUM)

1 QUANTUM-till-USD pris i realtid:

QUANTUM (QUANTUM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:47 (UTC+8)

QUANTUM Pris idag

Livepriset för QUANTUM (QUANTUM) idag är $ 0.003048, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QUANTUM till USD är$ 0.003048 per QUANTUM.

QUANTUM rankas för närvarande nr.4145 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 QUANTUM. Under de senaste 24 timmarna handlades QUANTUM mellan $ 0.002961 (lägsta) och $ 0.003094 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7303169003467307, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00048219051846745.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QUANTUM med -0.30% under den senaste timmen och +8.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 174.06K.

QUANTUM (QUANTUM) Marknadsinformation

No.4145

QUANTUM

Det aktuella börsvärdet för QUANTUM är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 174.06K. Det cirkulerande utbudet av QUANTUM är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.05B.

QUANTUM Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
QUANTUM (QUANTUM) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för QUANTUM idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00001286-0.42%
30 dagar$ +0.0002+7.02%
60 dagar$ -0.000927-23.33%
90 dagar$ -0.001579-34.13%
QUANTUM Prisförändring idag

Idag registrerade QUANTUM en förändring med $ -0.00001286 (-0.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

QUANTUM 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0002 (+7.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

QUANTUM 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades QUANTUM med $ -0.000927(-23.33%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

QUANTUM 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.001579 (-34.13%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för QUANTUM (QUANTUM)?

Kolla in sidan QUANTUM Prishistorik nu.

AI-analys för QUANTUM

AI-drivna insikter som analyserar QUANTUM senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar QUANTUMs priser?

QUANTUM cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact QUANTUM's value.

Technology Development: Updates, partnerships, and quantum computing advancements affect price movements.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior create price volatility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and quantum technologies influence investor decisions.

Competition: Performance of similar quantum-focused projects affects QUANTUM's market position.

Adoption Rate: Real-world use cases and institutional adoption drive long-term value.

Varför vill folk veta QUANTUMs pris idag?

People want to know QUANTUM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute profitable strategies in the fast-moving crypto market.

Prisförutsägelse för QUANTUM

QUANTUM (QUANTUM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för QUANTUM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
QUANTUM (QUANTUM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på QUANTUM potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som QUANTUM kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för QUANTUM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på QUANTUM Price Prediction.

Om QUANTUM

Quantum (QUANTUM) is a cryptocurrency that operates on a unique model of quantum computing. It aims to leverage the potential of quantum technology to enhance the speed, security, and scalability of digital transactions. QUANTUM's consensus mechanism is based on quantum algorithms, which are designed to solve complex computational problems more efficiently than traditional methods. This makes it particularly suited for applications that require high computational power, such as data analysis, machine learning, and artificial intelligence. The cryptocurrency also has a fixed supply model, with a predetermined number of coins issued at its inception. QUANTUM's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, where it can be used for transactions and to access various services.

Hur man köper och investerar QUANTUM

Hur man köper QUANTUM (QUANTUM) Guide

Vad är QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

QUANTUM Resurs

För en mer djupgående förståelse av QUANTUM kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell QUANTUM webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om QUANTUM

Hur mycket kommer 1 QUANTUM att vara värd år 2030?
Om QUANTUM skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella QUANTUM-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:47 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

