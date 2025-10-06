QUANTUM Pris idag

Livepriset för QUANTUM (QUANTUM) idag är $ 0.003048, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QUANTUM till USD är$ 0.003048 per QUANTUM.

QUANTUM rankas för närvarande nr.4145 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 QUANTUM. Under de senaste 24 timmarna handlades QUANTUM mellan $ 0.002961 (lägsta) och $ 0.003094 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7303169003467307, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00048219051846745.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QUANTUM med -0.30% under den senaste timmen och +8.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 174.06K.

QUANTUM (QUANTUM) Marknadsinformation

Rank No.4145 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 174.06K$ 174.06K $ 174.06K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.05B$ 3.05B $ 3.05B Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja QUANTUM

