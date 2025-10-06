Livepriset för QUANTUM idag är 0.003048 USD.QUANTUM börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för QUANTUM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för QUANTUM idag är 0.003048 USD.QUANTUM börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för QUANTUM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för QUANTUM (QUANTUM) idag är $ 0.003048, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QUANTUM till USD är$ 0.003048 per QUANTUM.
QUANTUM rankas för närvarande nr.4145 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 QUANTUM. Under de senaste 24 timmarna handlades QUANTUM mellan $ 0.002961 (lägsta) och $ 0.003094 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7303169003467307, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00048219051846745.
I kortsiktigt resultat, rörde sig QUANTUM med -0.30% under den senaste timmen och +8.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 174.06K.
QUANTUM (QUANTUM) Marknadsinformation
No.4145
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 174.06K
$ 174.06K$ 174.06K
$ 3.05B
$ 3.05B$ 3.05B
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
0.00%
QUANTUM
Det aktuella börsvärdet för QUANTUM är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 174.06K. Det cirkulerande utbudet av QUANTUM är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.05B.
QUANTUM Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002961
$ 0.002961$ 0.002961
lägsta under 24-timmar
$ 0.003094
$ 0.003094$ 0.003094
högsta under 24-timmar
$ 0.002961
$ 0.002961$ 0.002961
$ 0.003094
$ 0.003094$ 0.003094
$ 0.7303169003467307
$ 0.7303169003467307$ 0.7303169003467307
$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745
-0.30%
-0.42%
+8.31%
+8.31%
QUANTUM (QUANTUM) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för QUANTUM idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00001286
-0.42%
30 dagar
$ +0.0002
+7.02%
60 dagar
$ -0.000927
-23.33%
90 dagar
$ -0.001579
-34.13%
QUANTUM Prisförändring idag
Idag registrerade QUANTUM en förändring med $ -0.00001286 (-0.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
QUANTUM 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0002 (+7.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
QUANTUM 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades QUANTUM med $ -0.000927(-23.33%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
QUANTUM 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.001579 (-34.13%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för QUANTUM (QUANTUM)?
AI-drivna insikter som analyserar QUANTUM senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar QUANTUMs priser?
QUANTUM cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior create price volatility.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and quantum technologies influence investor decisions.
Competition: Performance of similar quantum-focused projects affects QUANTUM's market position.
Adoption Rate: Real-world use cases and institutional adoption drive long-term value.
Varför vill folk veta QUANTUMs pris idag?
People want to know QUANTUM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute profitable strategies in the fast-moving crypto market.
Prisförutsägelse för QUANTUM
QUANTUM (QUANTUM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för QUANTUM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
QUANTUM (QUANTUM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på QUANTUM potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som QUANTUM kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för QUANTUM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på QUANTUM Price Prediction.
Om QUANTUM
Quantum (QUANTUM) is a cryptocurrency that operates on a unique model of quantum computing. It aims to leverage the potential of quantum technology to enhance the speed, security, and scalability of digital transactions. QUANTUM's consensus mechanism is based on quantum algorithms, which are designed to solve complex computational problems more efficiently than traditional methods. This makes it particularly suited for applications that require high computational power, such as data analysis, machine learning, and artificial intelligence. The cryptocurrency also has a fixed supply model, with a predetermined number of coins issued at its inception. QUANTUM's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, where it can be used for transactions and to access various services.
Hur man köper och investerar QUANTUM
Är du redo att komma igång med QUANTUM? Att köpa QUANTUM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper QUANTUM. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din QUANTUM (QUANTUM) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och QUANTUM krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med QUANTUM
Genom att äga QUANTUM kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa QUANTUM (QUANTUM) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.
QUANTUM Resurs
För en mer djupgående förståelse av QUANTUM kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 QUANTUM att vara värd år 2030?
Om QUANTUM skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella QUANTUM-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar QUANTUM idag?
Priset för QUANTUM är idag $ 0.003048. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är QUANTUM fortfarande en bra investering?
QUANTUM förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i QUANTUM, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för QUANTUM?
QUANTUM till ett värde av $ 174.06K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på QUANTUM?
Livepriset för QUANTUM uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för QUANTUM i den valuta du föredrar, besök QUANTUM Pris för mer information.
Vad påverkar priset för QUANTUM?
Priset på QUANTUM påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,397.94
+0.67%
ETH
3,407.09
+0.90%
SOL
158.14
+0.93%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.5
+18.50%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för QUANTUM på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret QUANTUM/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om QUANTUMs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer QUANTUM-priset att stiga i år?
QUANTUM priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för QUANTUM (QUANTUM) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:47 (UTC+8)
