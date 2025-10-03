RichQUACK (QUACK) Tokenomics
QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.
RichQUACK (QUACK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i RichQUACK (QUACK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet QUACK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många QUACK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
RichQUACK (QUACK) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för QUACK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för QUACK
Vill du veta vart QUACK kan vara på väg? På QUACK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
