Quanto Pris idag

Livepriset för Quanto (QTO) idag är $ 0.002477, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QTO till USD är$ 0.002477 per QTO.

Quanto rankas för närvarande nr.3700 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 QTO. Under de senaste 24 timmarna handlades QTO mellan $ 0.002463 (lägsta) och $ 0.002668 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07476906273079051, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001661437886348124.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QTO med +0.36% under den senaste timmen och -35.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.18K.

Quanto (QTO) Marknadsinformation

Rank No.3700 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Totalt utbud 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Quanto är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 55.18K. Det cirkulerande utbudet av QTO är 0.00, med ett totalt utbud på 980977386.37. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.43M.