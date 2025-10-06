BörsDEX+
Livepriset för Quanto idag är 0.002477 USD.QTO börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för QTO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Quanto Logotyp

Quanto-kurs(QTO)

1 QTO-till-USD pris i realtid:

$0.002476
+0.24%1D
USD
Quanto (QTO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:40 (UTC+8)

Quanto Pris idag

Livepriset för Quanto (QTO) idag är $ 0.002477, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QTO till USD är$ 0.002477 per QTO.

Quanto rankas för närvarande nr.3700 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 QTO. Under de senaste 24 timmarna handlades QTO mellan $ 0.002463 (lägsta) och $ 0.002668 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07476906273079051, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001661437886348124.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QTO med +0.36% under den senaste timmen och -35.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.18K.

Quanto (QTO) Marknadsinformation

No.3700

$ 0.00
$ 55.18K
$ 2.43M
0.00
980,977,386.37
980,977,386.37
0.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för Quanto är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 55.18K. Det cirkulerande utbudet av QTO är 0.00, med ett totalt utbud på 980977386.37. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.43M.

Quanto Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002463
lägsta under 24-timmar
$ 0.002668
högsta under 24-timmar

$ 0.002463
$ 0.002668
$ 0.07476906273079051
$ 0.001661437886348124
+0.36%

+0.24%

-35.06%

-35.06%

Quanto (QTO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Quanto idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000593+0.24%
30 dagar$ -0.005777-70.00%
60 dagar$ -0.007523-75.23%
90 dagar$ -0.007523-75.23%
Quanto Prisförändring idag

Idag registrerade QTO en förändring med $ +0.00000593 (+0.24%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Quanto 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.005777 (-70.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Quanto 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades QTO med $ -0.007523(-75.23%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Quanto 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.007523 (-75.23%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Quanto (QTO)?

Kolla in sidan Quanto Prishistorik nu.

AI-analys för Quanto

AI-drivna insikter som analyserar Quanto senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Quantos priser?

Quanto (QTO) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.

Market Adoption: Wider acceptance and use cases increase demand and value.

Regulatory News: Government policies and legal developments affect investor confidence.

Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and new features can drive price changes.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens like QTO.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility.

Community Activity: Developer engagement and user base growth impact long-term value.

Varför vill folk veta Quantos pris idag?

People want to know Quanto (QTO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Quanto

Quanto (QTO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för QTO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Quanto (QTO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Quanto potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Quanto kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för QTO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Quanto Price Prediction.

Om Quanto

Qitmeer (QTO) is a crypto asset that operates on a unique consensus mechanism known as the BlockDAG protocol. This protocol is designed to enhance the scalability and security of blockchain networks while maintaining a high degree of decentralization. QTO's primary role is to serve as the native currency within the Qitmeer network, facilitating transactions and incentivizing miners who maintain the network's integrity. The asset's issuance model is based on a halving schedule, similar to Bitcoin, with a maximum supply limit set at 21 million QTO. The Qitmeer network is typically used for financial services, including the issuance of stablecoins and asset tokenization, aiming to bridge the gap between traditional finance and the digital economy.

Hur man köper och investerar Quanto

Är du redo att komma igång med Quanto? Att köpa QTO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Quanto. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Quanto (QTO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Quanto krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Quanto (QTO) Guide

Vad kan du göra med Quanto

Genom att äga Quanto kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Quanto Resurs

För en mer djupgående förståelse av Quanto kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Quanto webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Quanto

Hur mycket kommer 1 Quanto att vara värd år 2030?
Om Quanto skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Quanto-priser och förväntad avkastning.
