Invesco QQQ Pris idag

Livepriset för Invesco QQQ (QQQON) idag är $ 615.32, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QQQON till USD är$ 615.32 per QQQON.

Invesco QQQ rankas för närvarande nr.795 enligt marknadsvärde på $ 20.99M, med ett cirkulerande utbud på 34.12K QQQON. Under de senaste 24 timmarna handlades QQQON mellan $ 604.16 (lägsta) och $ 629.17 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 639.163267863106, medan det lägsta priset någonsin var $ 566.7159774974706.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QQQON med -0.33% under den senaste timmen och -1.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.93K.

Invesco QQQ (QQQON) Marknadsinformation

Rank No.795 Marknadsvärde $ 20.99M$ 20.99M $ 20.99M Volym (24H) $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.99M$ 20.99M $ 20.99M Cirkulationsutbud 34.12K 34.12K 34.12K Totalt utbud 34,115.61575687 34,115.61575687 34,115.61575687 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Invesco QQQ är $ 20.99M, med en 24h-handelsvolym på $ 55.93K. Det cirkulerande utbudet av QQQON är 34.12K, med ett totalt utbud på 34115.61575687. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.99M.