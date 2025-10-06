I love puppies Pris idag

Livepriset för I love puppies (PUPPIES1) idag är $ 0.0000000000001066, med en förändring på 3.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUPPIES1 till USD är$ 0.0000000000001066 per PUPPIES1.

I love puppies rankas för närvarande nr.4015 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PUPPIES1. Under de senaste 24 timmarna handlades PUPPIES1 mellan $ 0.0000000000000979 (lägsta) och $ 0.0000000000001394 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000000339902443, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000000316317.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUPPIES1 med 0.00% under den senaste timmen och -15.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.32K.

I love puppies (PUPPIES1) Marknadsinformation

Rank No.4015 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K Marknadsvärde efter full utspädning $ 44.85K$ 44.85K $ 44.85K Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Totalt utbud 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för I love puppies är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 2.32K. Det cirkulerande utbudet av PUPPIES1 är 0.00, med ett totalt utbud på 420690000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 44.85K.