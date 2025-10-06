Livepriset för I love puppies idag är 0.0000003482 USD.PUPPIES börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PUPPIES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för I love puppies idag är 0.0000003482 USD.PUPPIES börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PUPPIES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för I love puppies (PUPPIES) idag är $ 0.0000003482, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUPPIES till USD är$ 0.0000003482 per PUPPIES.
I love puppies rankas för närvarande nr.3683 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PUPPIES. Under de senaste 24 timmarna handlades PUPPIES mellan $ 0.0000002927 (lägsta) och $ 0.0000003809 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000001189097557191, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000001766024703.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PUPPIES med -2.09% under den senaste timmen och -12.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.50K.
I love puppies (PUPPIES) Marknadsinformation
No.3683
$ 0.00
$ 54.50K
$ 14.65M
0.00
42,069,000,000,000
42,069,000,000,000
0.00%
ETH
Det aktuella börsvärdet för I love puppies är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 54.50K. Det cirkulerande utbudet av PUPPIES är 0.00, med ett totalt utbud på 42069000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.65M.
I love puppies Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000002927
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000003809
högsta under 24-timmar
$ 0.0000002927
$ 0.0000003809
$ 0.000001189097557191
$ 0.000000001766024703
-2.09%
-2.21%
-12.85%
-12.85%
I love puppies (PUPPIES) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för I love puppies idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000000007867
-2.21%
30 dagar
$ -0.000000056
-13.86%
60 dagar
$ +0.0000001482
+74.10%
90 dagar
$ +0.0000001482
+74.10%
I love puppies Prisförändring idag
Idag registrerade PUPPIES en förändring med $ -0.000000007867 (-2.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
I love puppies 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000056 (-13.86%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
I love puppies 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PUPPIES med $ +0.0000001482(+74.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
I love puppies 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0000001482 (+74.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för I love puppies (PUPPIES)?
AI-drivna insikter som analyserar I love puppies senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar I love puppiess priser?
Several factors influence PUPPIES token prices:
1. Market sentiment and social media hype around dog-themed memecoins 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Community size and engagement levels 4. Overall cryptocurrency market trends 5. Whale movements and large holder actions 6. Exchange listings and partnerships 7. Tokenomics including supply mechanics 8. Broader memecoin sector performance
Varför vill folk veta I love puppiess pris idag?
People want to know PUPPIES token price today because they're tracking their investment value, considering buying or selling decisions, monitoring market trends, or checking portfolio performance. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps investors make informed trading decisions and assess potential profits or losses in their holdings.
Prisförutsägelse för I love puppies
I love puppies (PUPPIES) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PUPPIES $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
I love puppies (PUPPIES) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på I love puppies potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som I love puppies kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PUPPIES prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på I love puppies Price Prediction.
Om I love puppies
PUPPIES is a digital asset that operates on a decentralized network, aiming to provide a platform for pet-related transactions and services. The primary function of PUPPIES is to facilitate payments and transactions within the pet industry, including but not limited to pet supplies, veterinary services, and pet insurance. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and efficiency in transactions. The supply model of PUPPIES is designed to maintain stability, with a fixed total supply and a deflationary mechanism that burns a small percentage of tokens with each transaction. PUPPIES serves as a unique tool for pet owners and service providers, fostering a dedicated ecosystem for pet-related needs and services.
Hur man köper och investerar I love puppies
Är du redo att komma igång med I love puppies? Att köpa PUPPIES går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper I love puppies. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din I love puppies (PUPPIES) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och I love puppies krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med I love puppies
Genom att äga I love puppies kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa I love puppies (PUPPIES) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 I love puppies att vara värd år 2030?
Om I love puppies skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella I love puppies-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar I love puppies idag?
Priset för I love puppies är idag $ 0.0000003482. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är I love puppies fortfarande en bra investering?
I love puppies förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PUPPIES, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för I love puppies?
I love puppies till ett värde av $ 54.50K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på I love puppies?
Livepriset för PUPPIES uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för I love puppies i den valuta du föredrar, besök PUPPIES Pris för mer information.
Vad påverkar priset för I love puppies?
Priset på PUPPIES påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,385.27
+0.66%
ETH
3,407.08
+0.90%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.84
-0.01%
ZEC
606.28
+18.26%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PUPPIES på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PUPPIES/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om I love puppiess kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer I love puppies-priset att stiga i år?
I love puppies priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för I love puppies (PUPPIES) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:12 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.