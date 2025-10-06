I love puppies Pris idag

Livepriset för I love puppies (PUPPIES) idag är $ 0.0000003482, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUPPIES till USD är$ 0.0000003482 per PUPPIES.

I love puppies rankas för närvarande nr.3683 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PUPPIES. Under de senaste 24 timmarna handlades PUPPIES mellan $ 0.0000002927 (lägsta) och $ 0.0000003809 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000001189097557191, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000001766024703.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUPPIES med -2.09% under den senaste timmen och -12.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.50K.

I love puppies (PUPPIES) Marknadsinformation

Rank No.3683 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.65M$ 14.65M $ 14.65M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Totalt utbud 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för I love puppies är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 54.50K. Det cirkulerande utbudet av PUPPIES är 0.00, med ett totalt utbud på 42069000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.65M.