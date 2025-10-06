BörsDEX+
Livepriset för I love puppies idag är 0.0000003482 USD.PUPPIES börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PUPPIES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

I love puppies Logotyp

I love puppies-kurs(PUPPIES)

1 PUPPIES-till-USD pris i realtid:

$0.0000003481
$0.0000003481
-2.21%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:12 (UTC+8)

I love puppies Pris idag

Livepriset för I love puppies (PUPPIES) idag är $ 0.0000003482, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUPPIES till USD är$ 0.0000003482 per PUPPIES.

I love puppies rankas för närvarande nr.3683 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PUPPIES. Under de senaste 24 timmarna handlades PUPPIES mellan $ 0.0000002927 (lägsta) och $ 0.0000003809 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000001189097557191, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000001766024703.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUPPIES med -2.09% under den senaste timmen och -12.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.50K.

I love puppies (PUPPIES) Marknadsinformation

No.3683

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.50K
$ 54.50K

$ 14.65M
$ 14.65M

0.00
0.00

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000

0.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för I love puppies är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 54.50K. Det cirkulerande utbudet av PUPPIES är 0.00, med ett totalt utbud på 42069000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.65M.

I love puppies Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000002927
$ 0.0000002927
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000003809
$ 0.0000003809
högsta under 24-timmar

$ 0.0000002927
$ 0.0000002927

$ 0.0000003809
$ 0.0000003809

$ 0.000001189097557191
$ 0.000001189097557191

$ 0.000000001766024703
$ 0.000000001766024703

-2.09%

-2.21%

-12.85%

-12.85%

I love puppies (PUPPIES) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för I love puppies idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000000007867-2.21%
30 dagar$ -0.000000056-13.86%
60 dagar$ +0.0000001482+74.10%
90 dagar$ +0.0000001482+74.10%
I love puppies Prisförändring idag

Idag registrerade PUPPIES en förändring med $ -0.000000007867 (-2.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

I love puppies 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000056 (-13.86%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

I love puppies 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PUPPIES med $ +0.0000001482(+74.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

I love puppies 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0000001482 (+74.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för I love puppies (PUPPIES)?

Kolla in sidan I love puppies Prishistorik nu.

AI-analys för I love puppies

AI-drivna insikter som analyserar I love puppies senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar I love puppiess priser?

Several factors influence PUPPIES token prices:

1. Market sentiment and social media hype around dog-themed memecoins
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community size and engagement levels
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Whale movements and large holder actions
6. Exchange listings and partnerships
7. Tokenomics including supply mechanics
8. Broader memecoin sector performance

Varför vill folk veta I love puppiess pris idag?

People want to know PUPPIES token price today because they're tracking their investment value, considering buying or selling decisions, monitoring market trends, or checking portfolio performance. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps investors make informed trading decisions and assess potential profits or losses in their holdings.

Prisförutsägelse för I love puppies

I love puppies (PUPPIES) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PUPPIES $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
I love puppies (PUPPIES) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på I love puppies potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som I love puppies kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PUPPIES prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på I love puppies Price Prediction.

Om I love puppies

PUPPIES is a digital asset that operates on a decentralized network, aiming to provide a platform for pet-related transactions and services. The primary function of PUPPIES is to facilitate payments and transactions within the pet industry, including but not limited to pet supplies, veterinary services, and pet insurance. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and efficiency in transactions. The supply model of PUPPIES is designed to maintain stability, with a fixed total supply and a deflationary mechanism that burns a small percentage of tokens with each transaction. PUPPIES serves as a unique tool for pet owners and service providers, fostering a dedicated ecosystem for pet-related needs and services.

Hur man köper och investerar I love puppies

Är du redo att komma igång med I love puppies? Att köpa PUPPIES går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper I love puppies. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din I love puppies (PUPPIES) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och I love puppies krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper I love puppies (PUPPIES) Guide

Vad kan du göra med I love puppies

Genom att äga I love puppies kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa I love puppies (PUPPIES) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är I love puppies (PUPPIES)

Jag älskar valpar – Elon Musk

I love puppies Resurs

För en mer djupgående förståelse av I love puppies kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell I love puppies webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om I love puppies

Hur mycket kommer 1 I love puppies att vara värd år 2030?
Om I love puppies skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella I love puppies-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:12 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.0000003481
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2997

$0.2094

$0.000015412

$0.0020460

$0.000000001930

$0.03762

Friskrivning

