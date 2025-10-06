Livepriset för Palantir idag är 181.49 USD.PLTRON börsvärdet är 670,435.5433314697 USD. Följ prisuppdateringar för PLTRON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Palantir idag är 181.49 USD.PLTRON börsvärdet är 670,435.5433314697 USD. Följ prisuppdateringar för PLTRON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Palantir (PLTRON) idag är $ 181.49, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLTRON till USD är$ 181.49 per PLTRON.
Palantir rankas för närvarande nr.2340 enligt marknadsvärde på $ 670.44K, med ett cirkulerande utbud på 3.69K PLTRON. Under de senaste 24 timmarna handlades PLTRON mellan $ 172.74 (lägsta) och $ 202.42 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 215.93806231164194, medan det lägsta priset någonsin var $ 148.01003259450354.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PLTRON med +0.10% under den senaste timmen och -10.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 123.17K.
Palantir (PLTRON) Marknadsinformation
No.2340
$ 670.44K
$ 670.44K$ 670.44K
$ 123.17K
$ 123.17K$ 123.17K
$ 670.44K
$ 670.44K$ 670.44K
3.69K
3.69K 3.69K
3,694.06327253
3,694.06327253 3,694.06327253
ETH
Det aktuella börsvärdet för Palantir är $ 670.44K, med en 24h-handelsvolym på $ 123.17K. Det cirkulerande utbudet av PLTRON är 3.69K, med ett totalt utbud på 3694.06327253. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 670.44K.
Palantir Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 172.74
$ 172.74$ 172.74
lägsta under 24-timmar
$ 202.42
$ 202.42$ 202.42
högsta under 24-timmar
$ 172.74
$ 172.74$ 172.74
$ 202.42
$ 202.42$ 202.42
$ 215.93806231164194
$ 215.93806231164194$ 215.93806231164194
$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354
+0.10%
+0.14%
-10.27%
-10.27%
Palantir (PLTRON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Palantir idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.2537
+0.14%
30 dagar
$ -3.53
-1.91%
60 dagar
$ +17.92
+10.95%
90 dagar
$ +81.49
+81.49%
Palantir Prisförändring idag
Idag registrerade PLTRON en förändring med $ +0.2537 (+0.14%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Palantir 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -3.53 (-1.91%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Palantir 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PLTRON med $ +17.92(+10.95%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Palantir 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +81.49 (+81.49%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Palantir (PLTRON)?
AI-drivna insikter som analyserar Palantir senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Palantirs priser?
Palantir (PLTR) stock prices are influenced by several key factors:
1. Government contracts and renewals, especially with defense and intelligence agencies 2. Commercial sector adoption and revenue growth 3. Quarterly earnings reports and financial performance 4. Management guidance and forward outlook 5. Market sentiment toward data analytics and AI companies 6. Overall tech sector performance and investor risk appetite 7. Geopolitical events affecting defense spending 8. Competition from other data analytics firms 9. Regulatory changes impacting government contractors 10. Insider trading activity and institutional investment flows
Note: PLTRON appears to be a confusion - Palantir trades as PLTR, not a cryptocurrency.
Varför vill folk veta Palantirs pris idag?
People want to know Palantir (PLTR) price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, analyzing market trends, and assessing volatility. Active traders need real-time pricing for day trading strategies.
Prisförutsägelse för Palantir
Palantir (PLTRON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PLTRON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Palantir (PLTRON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Palantir potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Palantir kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PLTRON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Palantir Price Prediction.
Om Palantir
PLTRON is a cryptocurrency asset that operates on the Tron blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. The asset utilizes the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. PLTRON's issuance model is based on a fixed supply, a common approach in the crypto space to prevent inflation. Typical uses of PLTRON include payments for services within its network, participation in network governance, and as a tool for developers building on the Tron blockchain. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a robust platform for decentralized applications (dApps) and smart contracts.
PLTRON is a cryptocurrency asset that operates on the Tron blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. The asset utilizes the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. PLTRON's issuance model is based on a fixed supply, a common approach in the crypto space to prevent inflation. Typical uses of PLTRON include payments for services within its network, participation in network governance, and as a tool for developers building on the Tron blockchain. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a robust platform for decentralized applications (dApps) and smart contracts.
Hur man köper och investerar Palantir
Är du redo att komma igång med Palantir? Att köpa PLTRON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Palantir. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Palantir (PLTRON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 3.69K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Palantir krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Palantir
Genom att äga Palantir kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Palantir (PLTRON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Palantir Resurs
För en mer djupgående förståelse av Palantir kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Palantir att vara värd år 2030?
Om Palantir skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Palantir-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Palantir idag?
Priset för Palantir är idag $ 181.49. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Palantir fortfarande en bra investering?
Palantir förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PLTRON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Palantir?
Palantir till ett värde av $ 123.17K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Palantir?
Livepriset för PLTRON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Palantir i den valuta du föredrar, besök PLTRON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Palantir?
Priset på PLTRON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,385.47
+0.66%
ETH
3,406.61
+0.88%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
605.18
+18.05%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PLTRON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PLTRON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Palantirs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Palantir-priset att stiga i år?
Palantir priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Palantir (PLTRON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:44 (UTC+8)
Palantir (PLTRON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.