Palantir Pris idag

Livepriset för Palantir (PLTRON) idag är $ 181.49, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLTRON till USD är$ 181.49 per PLTRON.

Palantir rankas för närvarande nr.2340 enligt marknadsvärde på $ 670.44K, med ett cirkulerande utbud på 3.69K PLTRON. Under de senaste 24 timmarna handlades PLTRON mellan $ 172.74 (lägsta) och $ 202.42 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 215.93806231164194, medan det lägsta priset någonsin var $ 148.01003259450354.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PLTRON med +0.10% under den senaste timmen och -10.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 123.17K.

Palantir (PLTRON) Marknadsinformation

Rank No.2340 Marknadsvärde $ 670.44K$ 670.44K $ 670.44K Volym (24H) $ 123.17K$ 123.17K $ 123.17K Marknadsvärde efter full utspädning $ 670.44K$ 670.44K $ 670.44K Cirkulationsutbud 3.69K 3.69K 3.69K Totalt utbud 3,694.06327253 3,694.06327253 3,694.06327253 Offentlig blockkedja ETH

