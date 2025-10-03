Plena Finance (PLENA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Plena Finance(PLENA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:20:51 (UTC+8)
USD

Plena Finance (PLENA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Plena Finance(PLENA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
Högsta någonsin:
$ 0.0673
$ 0.0673$ 0.0673
Lägsta någonsin:
$ 0.000448794929850895
$ 0.000448794929850895$ 0.000448794929850895
Aktuellt pris:
$ 0.000866
$ 0.000866$ 0.000866

Plena Finance (PLENA) Information

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Officiell webbplats:
https://plena.finance/
Whitepaper:
https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8

Plena Finance (PLENA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Plena Finance (PLENA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PLENA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PLENA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PLENA:s tokenomics, utforska PLENA-tokens pris i realtid!

Hur man köper PLENA

Är du intresserad av att lägga till Plena Finance(PLENA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PLENA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Plena Finance (PLENA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PLENA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PLENA

Vill du veta vart PLENA kan vara på väg? På PLENA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn