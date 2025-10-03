Planet (PLANET) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Planet(PLANET), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:55:49 (UTC+8)
USD

Planet (PLANET) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Planet(PLANET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 669.75K
Totalt utbud:
$ 1.00T
Cirkulerande utbud
$ 851.45B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 786.60K
Högsta någonsin:
$ 0.000133658
Lägsta någonsin:
$ 0.000000004892663576
Aktuellt pris:
$ 0.0000007866
Planet (PLANET) Information

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

Officiell webbplats:
https://planetrefi.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b

Planet (PLANET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Planet (PLANET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PLANET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PLANET-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PLANET:s tokenomics, utforska PLANET-tokens pris i realtid!

Hur man köper PLANET

Är du intresserad av att lägga till Planet(PLANET) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PLANET, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Planet (PLANET) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PLANET hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PLANET

Vill du veta vart PLANET kan vara på väg? På PLANET sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn