Polker (PKR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Polker(PKR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:55:34 (UTC+8)
Polker (PKR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Polker(PKR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 234.59K
$ 234.59K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 193.64M
$ 193.64M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.21M
$ 1.21M
Högsta någonsin:
$ 0.2121
$ 0.2121
Lägsta någonsin:
$ 0.000130960361648144
$ 0.000130960361648144
Aktuellt pris:
$ 0.0012115
$ 0.0012115

Polker (PKR) Information

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Officiell webbplats:
https://www.pkr.io
Whitepaper:
https://pkr.io/whitepaper/
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1

Polker (PKR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Polker (PKR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PKR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PKR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PKR:s tokenomics, utforska PKR-tokens pris i realtid!

Hur man köper PKR

Är du intresserad av att lägga till Polker(PKR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PKR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Polker (PKR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PKR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PKR

Vill du veta vart PKR kan vara på väg? På PKR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn