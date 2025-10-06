BörsDEX+
Livepriset för PINGPONG idag är 0.04335 USD.PINGPONG börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PINGPONG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PINGPONG-kurs(PINGPONG)

1 PINGPONG-till-USD pris i realtid:

$0.04335
$0.04335
-1.29%1D
USD
PINGPONG (PINGPONG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:40:21 (UTC+8)

PINGPONG Pris idag

Livepriset för PINGPONG (PINGPONG) idag är $ 0.04335, med en förändring på 1.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PINGPONG till USD är$ 0.04335 per PINGPONG.

PINGPONG rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PINGPONG. Under de senaste 24 timmarna handlades PINGPONG mellan $ 0.04311 (lägsta) och $ 0.04925 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PINGPONG med -1.77% under den senaste timmen och -16.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.28K.

PINGPONG (PINGPONG) Marknadsinformation

--
----

$ 60.28K
$ 60.28K

$ 43.35M
$ 43.35M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för PINGPONG är --, med en 24h-handelsvolym på $ 60.28K. Det cirkulerande utbudet av PINGPONG är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 43.35M.

PINGPONG Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.04311
$ 0.04311
lägsta under 24-timmar
$ 0.04925
$ 0.04925
högsta under 24-timmar

$ 0.04311
$ 0.04311

$ 0.04925
$ 0.04925

--
----

--
----

-1.77%

-1.29%

-16.66%

-16.66%

PINGPONG (PINGPONG) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PINGPONG idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0005665-1.29%
30 dagar$ -0.10078-69.93%
60 dagar$ +0.02335+116.75%
90 dagar$ +0.02335+116.75%
PINGPONG Prisförändring idag

Idag registrerade PINGPONG en förändring med $ -0.0005665 (-1.29%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PINGPONG 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.10078 (-69.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PINGPONG 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PINGPONG med $ +0.02335(+116.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PINGPONG 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02335 (+116.75%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PINGPONG (PINGPONG)?

Kolla in sidan PINGPONG Prishistorik nu.

AI-analys för PINGPONG

AI-drivna insikter som analyserar PINGPONG senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar PINGPONGs priser?

PINGPONG cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. News, partnerships, and project developments create volatility. Overall crypto market trends impact individual tokens. Supply dynamics including token burns or releases influence scarcity.

Varför vill folk veta PINGPONGs pris idag?

People want to know PINGPONG price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Prisförutsägelse för PINGPONG

PINGPONG (PINGPONG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PINGPONG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PINGPONG (PINGPONG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PINGPONG potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som PINGPONG kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PINGPONG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PINGPONG Price Prediction.

Om PINGPONG

PINGPONG is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border payments. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. PINGPONG's primary role in the crypto ecosystem is to provide a decentralized platform for the exchange of value, with the aim of reducing reliance on traditional financial intermediaries. Its issuance model is based on a fixed supply, which is intended to mitigate inflationary pressures. PINGPONG is typically used in transactions that require fast settlement times and low transaction fees, making it a popular choice for microtransactions and remittances.

Hur man köper och investerar PINGPONG

Är du redo att komma igång med PINGPONG? Att köpa PINGPONG går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PINGPONG. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PINGPONG (PINGPONG) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PINGPONG krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper PINGPONG (PINGPONG) Guide

Vad kan du göra med PINGPONG

Genom att äga PINGPONG kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa PINGPONG (PINGPONG) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG Resurs

För en mer djupgående förståelse av PINGPONG kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell PINGPONG webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PINGPONG

Hur mycket kommer 1 PINGPONG att vara värd år 2030?
Om PINGPONG skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PINGPONG-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:40:21 (UTC+8)

PINGPONG (PINGPONG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om PINGPONG

PINGPONG USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på PINGPONG med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av PINGPONG med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla PINGPONG (PINGPONG) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se PINGPONG-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
PINGPONG/USDT
$0.04335
$0.04335
-1.32%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2981

$0.000023661

$0.0020963

$0.1080

$0.00003628

$0.000000001972

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för PINGPONG-till-USD

Belopp

PINGPONG
PINGPONG
USD
USD

1 PINGPONG = 0.04335 USD