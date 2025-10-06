BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Phi idag är 0.004899 USD.PHI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PHI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Phi idag är 0.004899 USD.PHI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PHI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PHI

PHI prisinformation

Vad är PHI

PHI whitepaper

PHI officiell webbplats

PHI tokenomics

PHI Prisförutsägelse

PHI historik

PHI Köpguide

PHI-till-fiat valutaomvandlare

PHI spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Phi Logotyp

Phi-kurs(PHI)

1 PHI-till-USD pris i realtid:

$0.004896
$0.004896$0.004896
-1.68%1D
USD
Phi (PHI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:44:46 (UTC+8)

Phi Pris idag

Livepriset för Phi (PHI) idag är $ 0.004899, med en förändring på 1.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHI till USD är$ 0.004899 per PHI.

Phi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PHI. Under de senaste 24 timmarna handlades PHI mellan $ 0.004815 (lägsta) och $ 0.005026 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHI med +1.32% under den senaste timmen och -24.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.15K.

Phi (PHI) Marknadsinformation

--
----

$ 54.15K
$ 54.15K$ 54.15K

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Phi är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.15K. Det cirkulerande utbudet av PHI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.90M.

Phi Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004815
$ 0.004815$ 0.004815
lägsta under 24-timmar
$ 0.005026
$ 0.005026$ 0.005026
högsta under 24-timmar

$ 0.004815
$ 0.004815$ 0.004815

$ 0.005026
$ 0.005026$ 0.005026

--
----

--
----

+1.32%

-1.68%

-24.27%

-24.27%

Phi (PHI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Phi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00008366-1.68%
30 dagar$ -0.000101-2.02%
60 dagar$ -0.000101-2.02%
90 dagar$ -0.000101-2.02%
Phi Prisförändring idag

Idag registrerade PHI en förändring med $ -0.00008366 (-1.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Phi 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000101 (-2.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Phi 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PHI med $ -0.000101(-2.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Phi 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000101 (-2.02%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Phi (PHI)?

Kolla in sidan Phi Prishistorik nu.

AI-analys för Phi

AI-drivna insikter som analyserar Phi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Phis priser?

Several key factors influence PHI token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Adoption rate - Usage of Phi Network's AI and blockchain services
3. Technology developments - Platform updates, partnerships, and feature releases
4. Supply dynamics - Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms
5. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets
6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges
7. Competition - Performance relative to other AI/blockchain projects
8. Community growth - Active user base and developer engagement

Varför vill folk veta Phis pris idag?

People want to know Phi (PHI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, investors monitor gains/losses, and newcomers evaluate entry points into the market.

Prisförutsägelse för Phi

Phi (PHI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PHI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Phi (PHI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Phi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Phi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PHI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Phi Price Prediction.

Om Phi

PHI Token (PHI) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform and is designed to integrate and facilitate interactions between traditional finance and the crypto world. The token is used within a hybrid digital asset management platform that combines the performance of robo-advisory with the flexibility and transparency of blockchain technology. The PHI Token is used for payment of services and transactions within the platform, and it also incentivizes and rewards users who contribute to the platform's growth. The token operates on a deflationary model, with a portion of tokens burned each year to potentially increase value for holders.

Hur man köper och investerar Phi

Är du redo att komma igång med Phi? Att köpa PHI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Phi. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Phi (PHI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Phi krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Phi (PHI) Guide

Vad kan du göra med Phi

Genom att äga Phi kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Phi (PHI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi Resurs

För en mer djupgående förståelse av Phi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Phi webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Phi

Hur mycket kommer 1 Phi att vara värd år 2030?
Om Phi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Phi-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:44:46 (UTC+8)

Phi (PHI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Phi

PHI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på PHI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av PHI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Phi (PHI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Phi-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
PHI/USDT
$0.004896
$0.004896$0.004896
-1.58%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2856
$0.2856$0.2856

+42.80%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1040
$0.1040$0.1040

+108.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023062
$0.0023062$0.0023062

+229.45%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004737
$0.00004737$0.00004737

+140.45%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000017496
$0.0000017496$0.0000017496

+138.91%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1040
$0.1040$0.1040

+108.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001983
$0.000000001983$0.000000001983

+78.48%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för PHI-till-USD

Belopp

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0.004899 USD