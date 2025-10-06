Phi Pris idag

Livepriset för Phi (PHI) idag är $ 0.004899, med en förändring på 1.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHI till USD är$ 0.004899 per PHI.

Phi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PHI. Under de senaste 24 timmarna handlades PHI mellan $ 0.004815 (lägsta) och $ 0.005026 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHI med +1.32% under den senaste timmen och -24.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.15K.

Phi (PHI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.15K$ 54.15K $ 54.15K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

