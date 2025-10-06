Livepriset för Phi idag är 0.004899 USD.PHI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PHI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Phi idag är 0.004899 USD.PHI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PHI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Phi (PHI) idag är $ 0.004899, med en förändring på 1.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHI till USD är$ 0.004899 per PHI.
Phi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PHI. Under de senaste 24 timmarna handlades PHI mellan $ 0.004815 (lägsta) och $ 0.005026 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PHI med +1.32% under den senaste timmen och -24.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.15K.
Phi (PHI) Marknadsinformation
$ 54.15K
$ 54.15K$ 54.15K
$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för Phi är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.15K. Det cirkulerande utbudet av PHI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.90M.
Phi Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004815
$ 0.004815$ 0.004815
lägsta under 24-timmar
$ 0.005026
$ 0.005026$ 0.005026
högsta under 24-timmar
$ 0.004815
$ 0.004815$ 0.004815
$ 0.005026
$ 0.005026$ 0.005026
+1.32%
-1.68%
-24.27%
-24.27%
Phi (PHI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Phi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00008366
-1.68%
30 dagar
$ -0.000101
-2.02%
60 dagar
$ -0.000101
-2.02%
90 dagar
$ -0.000101
-2.02%
Phi Prisförändring idag
Idag registrerade PHI en förändring med $ -0.00008366 (-1.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Phi 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000101 (-2.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Phi 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PHI med $ -0.000101(-2.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Phi 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000101 (-2.02%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Phi (PHI)?
AI-drivna insikter som analyserar Phi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Phis priser?
Several key factors influence PHI token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Adoption rate - Usage of Phi Network's AI and blockchain services 3. Technology developments - Platform updates, partnerships, and feature releases 4. Supply dynamics - Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms 5. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets 6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges 7. Competition - Performance relative to other AI/blockchain projects 8. Community growth - Active user base and developer engagement
Varför vill folk veta Phis pris idag?
People want to know Phi (PHI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, investors monitor gains/losses, and newcomers evaluate entry points into the market.
Prisförutsägelse för Phi
Phi (PHI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PHI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Phi (PHI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Phi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Phi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PHI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Phi Price Prediction.
Om Phi
PHI Token (PHI) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform and is designed to integrate and facilitate interactions between traditional finance and the crypto world. The token is used within a hybrid digital asset management platform that combines the performance of robo-advisory with the flexibility and transparency of blockchain technology. The PHI Token is used for payment of services and transactions within the platform, and it also incentivizes and rewards users who contribute to the platform's growth. The token operates on a deflationary model, with a portion of tokens burned each year to potentially increase value for holders.
Hur man köper och investerar Phi
Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.
Phi Resurs
För en mer djupgående förståelse av Phi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Phi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Phi-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Phi idag?
Priset för Phi är idag $ 0.004899. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Phi fortfarande en bra investering?
Phi förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PHI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Phi?
Phi till ett värde av $ 54.15K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Phi?
Livepriset för PHI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Phi i den valuta du föredrar, besök PHI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Phi?
Priset på PHI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PHI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PHI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Phis kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Phi-priset att stiga i år?
Phi priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Phi (PHI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:44:46 (UTC+8)
Phi (PHI) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.