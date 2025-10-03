PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om PepeCoin(PEPECOIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
USD

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PepeCoin(PEPECOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 40.65M
$ 40.65M$ 40.65M
Totalt utbud:
$ 107.65M
$ 107.65M$ 107.65M
Cirkulerande utbud
$ 107.06M
$ 107.06M$ 107.06M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 50.79M
$ 50.79M$ 50.79M
Högsta någonsin:
$ 7.69
$ 7.69$ 7.69
Lägsta någonsin:
$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508
Aktuellt pris:
$ 0.3797
$ 0.3797$ 0.3797

PepeCoin (PEPECOIN) Information

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

Officiell webbplats:
https://pepecoin.io
Whitepaper:
https://linktr.ee/pepecoins
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PepeCoin (PEPECOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PEPECOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PEPECOIN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PEPECOIN:s tokenomics, utforska PEPECOIN-tokens pris i realtid!

Hur man köper PEPECOIN

Är du intresserad av att lägga till PepeCoin(PEPECOIN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PEPECOIN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

PepeCoin (PEPECOIN) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PEPECOIN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PEPECOIN

Vill du veta vart PEPECOIN kan vara på väg? På PEPECOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

