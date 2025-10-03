Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Panda Swap(PANDA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många PANDA-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet PANDA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Panda Swap (PANDA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper PANDA Är du intresserad av att lägga till Panda Swap(PANDA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PANDA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper PANDA på MEXC nu!

Panda Swap (PANDA) Prishistorik Att analysera prishistoriken för PANDA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för PANDA nu!