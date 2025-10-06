Ozone metaverse Pris idag

Livepriset för Ozone metaverse (OZONAI) idag är $ 0.00008144, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OZONAI till USD är$ 0.00008144 per OZONAI.

Ozone metaverse rankas för närvarande nr.7037 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 OZONAI. Under de senaste 24 timmarna handlades OZONAI mellan $ 0.00008021 (lägsta) och $ 0.00008184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03447626727041513, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000030714406696367.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OZONAI med +1.49% under den senaste timmen och -15.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.91K.

Ozone metaverse (OZONAI) Marknadsinformation

Rank No.7037 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 55.91K$ 55.91K $ 55.91K Marknadsvärde efter full utspädning $ 162.88K$ 162.88K $ 162.88K Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Totalt utbud 801,810,225.66 801,810,225.66 801,810,225.66 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

