Livepriset för Ozone metaverse idag är 0.00008144 USD.OZONAI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för OZONAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Ozone metaverse-kurs(OZONAI)

1 OZONAI-till-USD pris i realtid:

$0.00008144
$0.00008144
+0.58%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:01 (UTC+8)

Ozone metaverse Pris idag

Livepriset för Ozone metaverse (OZONAI) idag är $ 0.00008144, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OZONAI till USD är$ 0.00008144 per OZONAI.

Ozone metaverse rankas för närvarande nr.7037 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 OZONAI. Under de senaste 24 timmarna handlades OZONAI mellan $ 0.00008021 (lägsta) och $ 0.00008184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03447626727041513, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000030714406696367.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OZONAI med +1.49% under den senaste timmen och -15.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.91K.

Ozone metaverse (OZONAI) Marknadsinformation

No.7037

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.91K
$ 55.91K

$ 162.88K
$ 162.88K

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66

0.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Ozone metaverse är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 55.91K. Det cirkulerande utbudet av OZONAI är 0.00, med ett totalt utbud på 801810225.66. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 162.88K.

Ozone metaverse Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00008021
$ 0.00008021
lägsta under 24-timmar
$ 0.00008184
$ 0.00008184
högsta under 24-timmar

$ 0.00008021
$ 0.00008021

$ 0.00008184
$ 0.00008184

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367

+1.49%

+0.58%

-15.42%

-15.42%

Ozone metaverse (OZONAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Ozone metaverse idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000004696+0.58%
30 dagar$ -0.00005596-40.73%
60 dagar$ +0.00001217+17.56%
90 dagar$ -0.00003322-28.98%
Ozone metaverse Prisförändring idag

Idag registrerade OZONAI en förändring med $ +0.0000004696 (+0.58%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Ozone metaverse 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00005596 (-40.73%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Ozone metaverse 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OZONAI med $ +0.00001217(+17.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Ozone metaverse 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00003322 (-28.98%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ozone metaverse (OZONAI)?

Kolla in sidan Ozone metaverse Prishistorik nu.

AI-analys för Ozone metaverse

AI-drivna insikter som analyserar Ozone metaverse senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Ozone metaverses priser?

Several factors influence OZONAI token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Adoption and user growth within the Ozone metaverse platform
3. Utility and demand for OZONAI tokens in the ecosystem
4. Partnership announcements and platform developments
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting metaverse/gaming tokens
7. Competition from other metaverse projects
8. Token supply mechanics and tokenomics
9. Technical analysis and whale movements
10. General investor interest in metaverse and AI sectors

Varför vill folk veta Ozone metaverses pris idag?

People want to know Ozone metaverse (OZONAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.

Prisförutsägelse för Ozone metaverse

Ozone metaverse (OZONAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OZONAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ozone metaverse (OZONAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ozone metaverse potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Ozone metaverse

OZONAI is a digital asset designed to facilitate transactions and interactions within the artificial intelligence (AI) sector. It aims to create a decentralized platform where AI services can be bought and sold, fostering a more accessible and efficient AI market. The OZONAI ecosystem is built around the use of its native token, OZONAI, which is used for transactions and rewards within the platform. The project operates on a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and scalability. OZONAI's primary use cases include AI service transactions, incentivizing data sharing for AI training, and rewarding AI model development and deployment.

Hur man köper och investerar Ozone metaverse

Hur man köper Ozone metaverse (OZONAI) Guide

Vad är Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse Resurs

För en mer djupgående förståelse av Ozone metaverse kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Ozone metaverse

Hur mycket kommer 1 Ozone metaverse att vara värd år 2030?
Om Ozone metaverse skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ozone metaverse-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:01 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00008144
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2994

$0.2000

$0.0020546

$0.000014764

$0.000000001941

$0.03831

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

