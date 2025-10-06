Livepriset för Ozone metaverse idag är 0.00008144 USD.OZONAI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för OZONAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ozone metaverse idag är 0.00008144 USD.OZONAI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för OZONAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Ozone metaverse (OZONAI) idag är $ 0.00008144, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OZONAI till USD är$ 0.00008144 per OZONAI.
Ozone metaverse rankas för närvarande nr.7037 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 OZONAI. Under de senaste 24 timmarna handlades OZONAI mellan $ 0.00008021 (lägsta) och $ 0.00008184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03447626727041513, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000030714406696367.
I kortsiktigt resultat, rörde sig OZONAI med +1.49% under den senaste timmen och -15.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.91K.
Ozone metaverse (OZONAI) Marknadsinformation
No.7037
$ 0.00
$ 55.91K
$ 162.88K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Ozone metaverse är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 55.91K. Det cirkulerande utbudet av OZONAI är 0.00, med ett totalt utbud på 801810225.66. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 162.88K.
Ozone metaverse Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00008021
lägsta under 24-timmar
$ 0.00008184
högsta under 24-timmar
$ 0.00008021
$ 0.00008184
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+1.49%
+0.58%
-15.42%
-15.42%
Ozone metaverse (OZONAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Ozone metaverse idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000004696
+0.58%
30 dagar
$ -0.00005596
-40.73%
60 dagar
$ +0.00001217
+17.56%
90 dagar
$ -0.00003322
-28.98%
Ozone metaverse Prisförändring idag
Idag registrerade OZONAI en förändring med $ +0.0000004696 (+0.58%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Ozone metaverse 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00005596 (-40.73%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Ozone metaverse 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OZONAI med $ +0.00001217(+17.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Ozone metaverse 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00003322 (-28.98%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ozone metaverse (OZONAI)?
AI-drivna insikter som analyserar Ozone metaverse senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Ozone metaverses priser?
Several factors influence OZONAI token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Adoption and user growth within the Ozone metaverse platform 3. Utility and demand for OZONAI tokens in the ecosystem 4. Partnership announcements and platform developments 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting metaverse/gaming tokens 7. Competition from other metaverse projects 8. Token supply mechanics and tokenomics 9. Technical analysis and whale movements 10. General investor interest in metaverse and AI sectors
Varför vill folk veta Ozone metaverses pris idag?
People want to know Ozone metaverse (OZONAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.
Prisförutsägelse för Ozone metaverse
Ozone metaverse (OZONAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OZONAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ozone metaverse (OZONAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Ozone metaverse potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Ozone metaverse kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OZONAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ozone metaverse Price Prediction.
Om Ozone metaverse
OZONAI is a digital asset designed to facilitate transactions and interactions within the artificial intelligence (AI) sector. It aims to create a decentralized platform where AI services can be bought and sold, fostering a more accessible and efficient AI market. The OZONAI ecosystem is built around the use of its native token, OZONAI, which is used for transactions and rewards within the platform. The project operates on a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and scalability. OZONAI's primary use cases include AI service transactions, incentivizing data sharing for AI training, and rewarding AI model development and deployment.
Hur man köper och investerar Ozone metaverse
Är du redo att komma igång med Ozone metaverse? Att köpa OZONAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ozone metaverse. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ozone metaverse (OZONAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ozone metaverse krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Ozone metaverse
Genom att äga Ozone metaverse kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Ozone metaverse (OZONAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Ozone metaverse Resurs
För en mer djupgående förståelse av Ozone metaverse kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Ozone metaverse
Hur mycket kommer 1 Ozone metaverse att vara värd år 2030?
Om Ozone metaverse skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ozone metaverse-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Ozone metaverse idag?
Priset för Ozone metaverse är idag $ 0.00008144. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Ozone metaverse fortfarande en bra investering?
Ozone metaverse förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i OZONAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Ozone metaverse?
Ozone metaverse till ett värde av $ 55.91K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Ozone metaverse?
Livepriset för OZONAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Ozone metaverse i den valuta du föredrar, besök OZONAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Ozone metaverse?
Priset på OZONAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,382.65
+0.65%
ETH
3,404.96
+0.83%
SOL
158.09
+0.89%
UCN
1,496.73
-0.01%
ZEC
603.1
+17.64%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för OZONAI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret OZONAI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Ozone metaverses kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Ozone metaverse-priset att stiga i år?
Ozone metaverse priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Ozone metaverse (OZONAI) för en mer djupgående analys.
