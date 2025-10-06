OpenPad AI Pris idag

Livepriset för OpenPad AI (OPAD) idag är $ 0.001535, med en förändring på 2.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPAD till USD är$ 0.001535 per OPAD.

OpenPad AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- OPAD. Under de senaste 24 timmarna handlades OPAD mellan $ 0.001436 (lägsta) och $ 0.001535 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OPAD med +0.72% under den senaste timmen och +43.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 29.00K.

OpenPad AI (OPAD) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

