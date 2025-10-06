BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för OpenPad AI idag är 0.001535 USD.OPAD börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för OPAD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för OpenPad AI idag är 0.001535 USD.OPAD börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för OPAD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om OPAD

OPAD prisinformation

Vad är OPAD

OPAD whitepaper

OPAD officiell webbplats

OPAD tokenomics

OPAD Prisförutsägelse

OPAD historik

OPAD Köpguide

OPAD-till-fiat valutaomvandlare

OPAD spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

OpenPad AI Logotyp

OpenPad AI-kurs(OPAD)

1 OPAD-till-USD pris i realtid:

$0.001531
$0.001531$0.001531
+2.47%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:32 (UTC+8)

OpenPad AI Pris idag

Livepriset för OpenPad AI (OPAD) idag är $ 0.001535, med en förändring på 2.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPAD till USD är$ 0.001535 per OPAD.

OpenPad AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- OPAD. Under de senaste 24 timmarna handlades OPAD mellan $ 0.001436 (lägsta) och $ 0.001535 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OPAD med +0.72% under den senaste timmen och +43.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 29.00K.

OpenPad AI (OPAD) Marknadsinformation

--
----

$ 29.00K
$ 29.00K$ 29.00K

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för OpenPad AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 29.00K. Det cirkulerande utbudet av OPAD är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.54M.

OpenPad AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436
lägsta under 24-timmar
$ 0.001535
$ 0.001535$ 0.001535
högsta under 24-timmar

$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436

$ 0.001535
$ 0.001535$ 0.001535

--
----

--
----

+0.72%

+2.47%

+43.19%

+43.19%

OpenPad AI (OPAD) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för OpenPad AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000369+2.47%
30 dagar$ -0.001277-45.42%
60 dagar$ -0.014895-90.66%
90 dagar$ -0.018465-92.33%
OpenPad AI Prisförändring idag

Idag registrerade OPAD en förändring med $ +0.0000369 (+2.47%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

OpenPad AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001277 (-45.42%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

OpenPad AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OPAD med $ -0.014895(-90.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

OpenPad AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.018465 (-92.33%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OpenPad AI (OPAD)?

Kolla in sidan OpenPad AI Prishistorik nu.

AI-analys för OpenPad AI

AI-drivna insikter som analyserar OpenPad AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar OpenPad AIs priser?

Several key factors influence OpenPad AI (OPAD) token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Platform adoption - Usage growth of OpenPad's launchpad services
3. Token utility - Demand for OPAD in platform governance and staking
4. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations
5. Trading volume - Liquidity levels across exchanges
6. Regulatory news - Crypto policy changes affecting AI/DeFi projects
7. Competition - Performance relative to other launchpad platforms
8. Development updates - New features and technological improvements

Varför vill folk veta OpenPad AIs pris idag?

People want to know OpenPad AI (OPAD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för OpenPad AI

OpenPad AI (OPAD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OPAD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OpenPad AI (OPAD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OpenPad AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som OpenPad AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OPAD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OpenPad AI Price Prediction.

Om OpenPad AI

OpenPad (OPAD) is a decentralized platform that facilitates the launch of new projects in the cryptocurrency space. It operates as a launchpad, providing a secure and efficient environment for initial decentralized exchange offerings (IDO). OPAD aims to democratize access to investment opportunities, allowing a wide range of investors to participate in promising new projects. The platform uses a tiered system for allocation of investment opportunities, based on the amount of OPAD tokens held by the user. This model encourages the holding of OPAD tokens and active participation in the platform's ecosystem. OpenPad's primary use case is to support the growth and development of the broader cryptocurrency sector by providing a reliable platform for project launches.

Hur man köper och investerar OpenPad AI

Är du redo att komma igång med OpenPad AI? Att köpa OPAD går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OpenPad AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OpenPad AI (OPAD) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OpenPad AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper OpenPad AI (OPAD) Guide

Vad kan du göra med OpenPad AI

Genom att äga OpenPad AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa OpenPad AI (OPAD) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av OpenPad AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell OpenPad AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om OpenPad AI

Hur mycket kommer 1 OpenPad AI att vara värd år 2030?
Om OpenPad AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OpenPad AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:32 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om OpenPad AI

OPAD USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på OPAD med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av OPAD med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla OpenPad AI (OPAD) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se OpenPad AI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
OPAD/USDT
$0.001531
$0.001531$0.001531
+2.47%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2995
$0.2995$0.2995

+49.75%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2550
$0.2550$0.2550

+410.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020280
$0.0020280$0.0020280

+189.71%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014761
$0.000014761$0.000014761

+195.22%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001941
$0.000000001941$0.000000001941

+74.70%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03818
$0.03818$0.03818

+63.09%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för OPAD-till-USD

Belopp

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001535 USD