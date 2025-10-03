Open Meta City (OMZ) Tokenomics

Open Meta City (OMZ) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Open Meta City(OMZ), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:51:48 (UTC+8)
USD

Open Meta City (OMZ) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Open Meta City(OMZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M
Högsta någonsin:
$ 1
$ 1$ 1
Lägsta någonsin:
$ 0.024197755028998087
$ 0.024197755028998087$ 0.024197755028998087
Aktuellt pris:
$ 0.038
$ 0.038$ 0.038

Open Meta City (OMZ) Information

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Officiell webbplats:
https://openmeta.city
Whitepaper:
https://openmetacity.gitbook.io
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676

Open Meta City (OMZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Open Meta City (OMZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet OMZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många OMZ-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår OMZ:s tokenomics, utforska OMZ-tokens pris i realtid!

Hur man köper OMZ

Är du intresserad av att lägga till Open Meta City(OMZ) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa OMZ, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Open Meta City (OMZ) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för OMZ hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för OMZ

Vill du veta vart OMZ kan vara på väg? På OMZ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn