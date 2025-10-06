Livepriset för OHO PLUS idag är 0.789244 USD.OHO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för OHO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för OHO PLUS idag är 0.789244 USD.OHO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för OHO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för OHO PLUS (OHO) idag är $ 0.789244, med en förändring på 0.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OHO till USD är$ 0.789244 per OHO.
OHO PLUS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- OHO. Under de senaste 24 timmarna handlades OHO mellan $ 0.774276 (lägsta) och $ 0.868688 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig OHO med -0.19% under den senaste timmen och +66.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 398.79K.
OHO PLUS (OHO) Marknadsinformation
$ 398.79K
$ 398.79K
$ 132.59M
$ 132.59M
168,000,000
168,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för OHO PLUS är --, med en 24h-handelsvolym på $ 398.79K. Det cirkulerande utbudet av OHO är --, med ett totalt utbud på 168000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 132.59M.
OHO PLUS Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.774276
$ 0.774276
lägsta under 24-timmar
$ 0.868688
$ 0.868688
högsta under 24-timmar
$ 0.774276
$ 0.774276
$ 0.868688
$ 0.868688
-0.19%
+0.50%
+66.16%
+66.16%
OHO PLUS (OHO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för OHO PLUS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00392659
+0.50%
30 dagar
$ +0.318643
+67.70%
60 dagar
$ +0.196245
+33.09%
90 dagar
$ +0.788244
+78,824.40%
OHO PLUS Prisförändring idag
Idag registrerade OHO en förändring med $ +0.00392659 (+0.50%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
OHO PLUS 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.318643 (+67.70%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
OHO PLUS 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OHO med $ +0.196245(+33.09%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
OHO PLUS 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.788244 (+78,824.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OHO PLUS (OHO)?
AI-drivna insikter som analyserar OHO PLUS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar OHO PLUSs priser?
Several key factors influence OHO PLUS (OHO) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress influence investor interest.
Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs impact accessibility and price stability.
Varför vill folk veta OHO PLUSs pris idag?
People want to know OHO PLUS (OHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment gains or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för OHO PLUS
OHO PLUS (OHO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OHO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OHO PLUS (OHO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på OHO PLUS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som OHO PLUS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OHO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OHO PLUS Price Prediction.
Om OHO PLUS
OHO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The OHO network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. OHO's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to provide a decentralized solution for digital payments. It also offers smart contract functionality, enabling the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. The supply of OHO is capped, with new coins issued through a process of staking.
Hur man köper och investerar OHO PLUS
Är du redo att komma igång med OHO PLUS? Att köpa OHO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OHO PLUS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OHO PLUS (OHO) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OHO PLUS krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med OHO PLUS
Genom att äga OHO PLUS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa OHO PLUS (OHO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.
OHO PLUS Resurs
För en mer djupgående förståelse av OHO PLUS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 OHO PLUS att vara värd år 2030?
Om OHO PLUS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OHO PLUS-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar OHO PLUS idag?
Priset för OHO PLUS är idag $ 0.789244. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är OHO PLUS fortfarande en bra investering?
OHO PLUS förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i OHO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för OHO PLUS?
OHO PLUS till ett värde av $ 398.79K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på OHO PLUS?
Livepriset för OHO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för OHO PLUS i den valuta du föredrar, besök OHO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för OHO PLUS?
Priset på OHO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,383.88
+0.66%
ETH
3,405.31
+0.84%
SOL
158.09
+0.89%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
602.06
+17.44%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för OHO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret OHO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om OHO PLUSs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer OHO PLUS-priset att stiga i år?
OHO PLUS priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för OHO PLUS (OHO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:23 (UTC+8)
