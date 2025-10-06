OHO PLUS Pris idag

Livepriset för OHO PLUS (OHO) idag är $ 0.789244, med en förändring på 0.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OHO till USD är$ 0.789244 per OHO.

OHO PLUS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- OHO. Under de senaste 24 timmarna handlades OHO mellan $ 0.774276 (lägsta) och $ 0.868688 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OHO med -0.19% under den senaste timmen och +66.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 398.79K.

OHO PLUS (OHO) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 398.79K$ 398.79K $ 398.79K Marknadsvärde efter full utspädning $ 132.59M$ 132.59M $ 132.59M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 168,000,000 168,000,000 168,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för OHO PLUS är --, med en 24h-handelsvolym på $ 398.79K. Det cirkulerande utbudet av OHO är --, med ett totalt utbud på 168000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 132.59M.