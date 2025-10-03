Numerico (NWC) Tokenomics

Numerico (NWC) Tokenomics

Numerico (NWC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Numerico(NWC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.80M
Totalt utbud:
$ 270.05M
Cirkulerande utbud
$ 150.40M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.22M
Högsta någonsin:
$ 0.43
Lägsta någonsin:
$ 0.007978044871629513
Aktuellt pris:
$ 0.011935
Numerico (NWC) Information

Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.

Officiell webbplats:
https://numerico.ai/
Whitepaper:
https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2

Numerico (NWC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Numerico (NWC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NWC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NWC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NWC:s tokenomics, utforska NWC-tokens pris i realtid!

