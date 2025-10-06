BörsDEX+
Livepriset för NVIDIA idag är 189.87 USD.NVDAON börsvärdet är 3,727,465.3820109729 USD. Följ prisuppdateringar för NVDAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för NVIDIA idag är 189.87 USD.NVDAON börsvärdet är 3,727,465.3820109729 USD. Följ prisuppdateringar för NVDAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

NVIDIA Logotyp

NVIDIA-kurs(NVDAON)

1 NVDAON-till-USD pris i realtid:

$189.87
+0.41%1D
NVIDIA (NVDAON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:37:42 (UTC+8)

NVIDIA Pris idag

Livepriset för NVIDIA (NVDAON) idag är $ 189.87, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NVDAON till USD är$ 189.87 per NVDAON.

NVIDIA rankas för närvarande nr.1540 enligt marknadsvärde på $ 3.73M, med ett cirkulerande utbud på 19.63K NVDAON. Under de senaste 24 timmarna handlades NVDAON mellan $ 183.55 (lägsta) och $ 218.99 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 211.44010192551124, medan det lägsta priset någonsin var $ 164.59862286332267.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NVDAON med +0.29% under den senaste timmen och -6.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 106.31K.

NVIDIA (NVDAON) Marknadsinformation

No.1540

$ 3.73M
$ 106.31K
$ 3.73M
19.63K
19,631.67104867
ETH

Det aktuella börsvärdet för NVIDIA är $ 3.73M, med en 24h-handelsvolym på $ 106.31K. Det cirkulerande utbudet av NVDAON är 19.63K, med ett totalt utbud på 19631.67104867. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.73M.

NVIDIA Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 183.55
lägsta under 24-timmar
$ 218.99
högsta under 24-timmar

$ 183.55
$ 218.99
$ 211.44010192551124
$ 164.59862286332267
+0.29%

+0.41%

-6.38%

-6.38%

NVIDIA (NVDAON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för NVIDIA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.7753+0.41%
30 dagar$ -3.17-1.65%
60 dagar$ +15.93+9.15%
90 dagar$ +69.87+58.22%
NVIDIA Prisförändring idag

Idag registrerade NVDAON en förändring med $ +0.7753 (+0.41%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

NVIDIA 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -3.17 (-1.65%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

NVIDIA 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NVDAON med $ +15.93(+9.15%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

NVIDIA 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +69.87 (+58.22%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för NVIDIA (NVDAON)?

Kolla in sidan NVIDIA Prishistorik nu.

AI-analys för NVIDIA

AI-drivna insikter som analyserar NVIDIA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar NVIDIAs priser?

NVIDIA stock prices are influenced by several key factors:

1. GPU demand for AI/machine learning applications
2. Gaming industry performance and graphics card sales
3. Data center revenue growth
4. Cryptocurrency mining demand fluctuations
5. Semiconductor supply chain issues
6. Competition from AMD and Intel
7. Quarterly earnings results
8. Market sentiment toward tech stocks
9. Automotive sector adoption for autonomous vehicles
10. Overall economic conditions and interest rates

Varför vill folk veta NVIDIAs pris idag?

People want to know NVIDIA's price today because it's a leading AI and cryptocurrency mining chip manufacturer. Its stock price reflects market sentiment about AI adoption, gaming demand, and crypto mining profitability. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.

Prisförutsägelse för NVIDIA

NVIDIA (NVDAON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NVDAON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
NVIDIA (NVDAON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på NVIDIA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som NVIDIA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NVDAON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på NVIDIA Price Prediction.

Om NVIDIA

NVDAON is a digital asset that operates within the cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and provide a secure and decentralized method of transferring value. The general purpose of NVDAON is to offer a digital payment solution that is not controlled by any central authority, providing users with financial freedom and privacy. It operates on a consensus mechanism, which is widely accepted and known for its security and efficiency. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. NVDAON is typically used for online transactions, remittances, and as a store of value within its ecosystem.

Hur man köper och investerar NVIDIA

Är du redo att komma igång med NVIDIA? Att köpa NVDAON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper NVIDIA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din NVIDIA (NVDAON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 19.63K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och NVIDIA krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper NVIDIA (NVDAON) Guide

Vad kan du göra med NVIDIA

Genom att äga NVIDIA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa NVIDIA (NVDAON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är NVIDIA (NVDAON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

NVIDIA Resurs

För en mer djupgående förståelse av NVIDIA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell NVIDIA webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om NVIDIA

Hur mycket kommer 1 NVIDIA att vara värd år 2030?
Om NVIDIA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella NVIDIA-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:37:42 (UTC+8)

Utforska mer om NVIDIA

NVDAON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på NVDAON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av NVDAON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla NVIDIA (NVDAON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se NVIDIA-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
NVDAON/USDT
$189.87
$189.87$189.87
+0.46%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

