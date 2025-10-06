NVIDIA Pris idag

Livepriset för NVIDIA (NVDAON) idag är $ 189.87, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NVDAON till USD är$ 189.87 per NVDAON.

NVIDIA rankas för närvarande nr.1540 enligt marknadsvärde på $ 3.73M, med ett cirkulerande utbud på 19.63K NVDAON. Under de senaste 24 timmarna handlades NVDAON mellan $ 183.55 (lägsta) och $ 218.99 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 211.44010192551124, medan det lägsta priset någonsin var $ 164.59862286332267.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NVDAON med +0.29% under den senaste timmen och -6.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 106.31K.

NVIDIA (NVDAON) Marknadsinformation

Rank No.1540 Marknadsvärde $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Volym (24H) $ 106.31K$ 106.31K $ 106.31K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Cirkulationsutbud 19.63K 19.63K 19.63K Totalt utbud 19,631.67104867 19,631.67104867 19,631.67104867 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för NVIDIA är $ 3.73M, med en 24h-handelsvolym på $ 106.31K. Det cirkulerande utbudet av NVDAON är 19.63K, med ett totalt utbud på 19631.67104867. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.73M.