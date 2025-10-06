Notevia Pris idag

Livepriset för Notevia (NVA) idag är $ 0.0000001636, med en förändring på 62.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NVA till USD är$ 0.0000001636 per NVA.

Notevia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NVA. Under de senaste 24 timmarna handlades NVA mellan $ 0.00000015 (lägsta) och $ 0.0000005611 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NVA med -4.78% under den senaste timmen och -75.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.16M.

Notevia (NVA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

