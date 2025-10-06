BörsDEX+
Livepriset för Notevia idag är 0.0000001636 USD.NVA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NVA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0000001636
-62.52%1D
Notevia (NVA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:01 (UTC+8)

Notevia Pris idag

Livepriset för Notevia (NVA) idag är $ 0.0000001636, med en förändring på 62.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NVA till USD är$ 0.0000001636 per NVA.

Notevia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NVA. Under de senaste 24 timmarna handlades NVA mellan $ 0.00000015 (lägsta) och $ 0.0000005611 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NVA med -4.78% under den senaste timmen och -75.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.16M.

Notevia (NVA) Marknadsinformation

$ 1.16M
$ 1.64K
10,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Notevia är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.16M. Det cirkulerande utbudet av NVA är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.64K.

Notevia Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000015
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000005611
högsta under 24-timmar

$ 0.00000015
$ 0.0000005611
-4.78%

-62.51%

-75.74%

-75.74%

Notevia (NVA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Notevia idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000000272899-62.51%
30 dagar$ -0.0000189364-99.15%
60 dagar$ -0.0000998364-99.84%
90 dagar$ -0.0000998364-99.84%
Notevia Prisförändring idag

Idag registrerade NVA en förändring med $ -0.000000272899 (-62.51%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Notevia 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000189364 (-99.15%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Notevia 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NVA med $ -0.0000998364(-99.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Notevia 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000998364 (-99.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Notevia (NVA)?

Kolla in sidan Notevia Prishistorik nu.

AI-analys för Notevia

AI-drivna insikter som analyserar Notevia senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Notevias priser?

Several key factors influence Notevia (NVA) cryptocurrency prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic economic principles.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive fundamental value.

Market Sentiment: Investor confidence, news coverage, and community engagement impact short-term price movements.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and technological improvements influence long-term prospects.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements affect market accessibility and investor confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects and market positioning.

Macroeconomic Factors: Overall crypto market trends, Bitcoin correlation, and global economic conditions.

Varför vill folk veta Notevias pris idag?

People want to know Notevia (NVA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Prisförutsägelse för Notevia

Notevia (NVA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NVA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Notevia (NVA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Notevia potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Notevia kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NVA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Notevia Price Prediction.

Om Notevia

NVA is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets without the need for an intermediary. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. NVA's issuance model is designed to control the supply of tokens and maintain stability in the market. The asset is typically used within its own ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. It is also used in various decentralized applications (dApps) that are built on its platform.

Hur man köper och investerar Notevia

Är du redo att komma igång med Notevia? Att köpa NVA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Notevia. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Notevia (NVA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Notevia krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Notevia

Genom att äga Notevia kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Notevia (NVA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Notevia (NVA)

NoteviaGPT's mission is to make general artificial intelligence benefit all mankind.

Folk frågar också: Andra frågor om Notevia

Hur mycket kommer 1 Notevia att vara värd år 2030?
Om Notevia skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Notevia-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:01 (UTC+8)

Notevia (NVA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

