Livepriset för Nullora idag är 0.0000000948 USD.NULLORA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NULLORA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om NULLORA

NULLORA prisinformation

Vad är NULLORA

NULLORA whitepaper

NULLORA officiell webbplats

NULLORA tokenomics

NULLORA Prisförutsägelse

NULLORA historik

NULLORA Köpguide

NULLORA-till-fiat valutaomvandlare

NULLORA spot

Nullora Logotyp

Nullora-kurs(NULLORA)

1 NULLORA-till-USD pris i realtid:

$0.0000000948
$0.0000000948
-6.04%1D
USD
Nullora (NULLORA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:37:22 (UTC+8)

Nullora Pris idag

Livepriset för Nullora (NULLORA) idag är $ 0.0000000948, med en förändring på 6.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NULLORA till USD är$ 0.0000000948 per NULLORA.

Nullora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NULLORA. Under de senaste 24 timmarna handlades NULLORA mellan $ 0.0000000908 (lägsta) och $ 0.0000001158 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NULLORA med +2.15% under den senaste timmen och -8.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 149.76K.

Nullora (NULLORA) Marknadsinformation

--
----

$ 149.76K
$ 149.76K

$ 1.90K
$ 1.90K

--
----

20,000,000,000
20,000,000,000

OP

Det aktuella börsvärdet för Nullora är --, med en 24h-handelsvolym på $ 149.76K. Det cirkulerande utbudet av NULLORA är --, med ett totalt utbud på 20000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.90K.

Nullora Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000000908
$ 0.0000000908
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000001158
$ 0.0000001158
högsta under 24-timmar

$ 0.0000000908
$ 0.0000000908$ 0.0000000908

$ 0.0000001158
$ 0.0000001158$ 0.0000001158

--
----

--
----

+2.15%

-6.04%

-8.59%

-8.59%

Nullora (NULLORA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Nullora idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000000006094-6.04%
30 dagar$ -0.0000000082-7.97%
60 dagar$ -0.0001079052-99.92%
90 dagar$ -0.0009999052-100.00%
Nullora Prisförändring idag

Idag registrerade NULLORA en förändring med $ -0.000000006094 (-6.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Nullora 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000000082 (-7.97%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Nullora 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NULLORA med $ -0.0001079052(-99.92%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Nullora 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0009999052 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Nullora (NULLORA)?

Kolla in sidan Nullora Prishistorik nu.

AI-analys för Nullora

AI-drivna insikter som analyserar Nullora senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Nulloras priser?

Several key factors influence Nullora (NULLORA) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NULLORA's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Community Adoption: User base growth and ecosystem development drive long-term value.

Bitcoin Correlation: Most altcoins, including NULLORA, often follow Bitcoin's price trends.

Varför vill folk veta Nulloras pris idag?

People want to know Nullora (NULLORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities and avoid losses.

Prisförutsägelse för Nullora

Nullora (NULLORA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NULLORA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nullora (NULLORA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Nullora potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Nullora kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NULLORA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nullora Price Prediction.

Om Nullora

NULLORA is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on a decentralized network. The primary role of NULLORA is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and other DeFi-related operations. It operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply model of NULLORA is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. Its blockchain design focuses on security and interoperability, allowing seamless interaction with other networks. Overall, NULLORA aims to provide a robust platform for decentralized finance activities while promoting a sustainable and inclusive economic system.

Hur man köper och investerar Nullora

Är du redo att komma igång med Nullora? Att köpa NULLORA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Nullora. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Nullora (NULLORA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Nullora krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Nullora (NULLORA) Guide

Vad kan du göra med Nullora

Genom att äga Nullora kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Nullora (NULLORA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Nullora (NULLORA)

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Nullora Resurs

För en mer djupgående förståelse av Nullora kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Nullora webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Nullora

Hur mycket kommer 1 Nullora att vara värd år 2030?
Om Nullora skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nullora-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:37:22 (UTC+8)

Nullora (NULLORA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Nullora

NULLORA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på NULLORA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av NULLORA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Nullora (NULLORA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Nullora-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
NULLORA/USDT
$0.0000000948
$0.0000000948
-5.85%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2982

$0.000023080

$0.0019336

$0.1095

$0.00003610

$0.000000001945

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för NULLORA-till-USD

Belopp

NULLORA
NULLORA
USD
USD

1 NULLORA = 0.00000 USD