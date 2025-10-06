Nullora Pris idag

Livepriset för Nullora (NULLORA) idag är $ 0.0000000948, med en förändring på 6.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NULLORA till USD är$ 0.0000000948 per NULLORA.

Nullora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NULLORA. Under de senaste 24 timmarna handlades NULLORA mellan $ 0.0000000908 (lägsta) och $ 0.0000001158 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NULLORA med +2.15% under den senaste timmen och -8.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 149.76K.

Nullora (NULLORA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 149.76K$ 149.76K $ 149.76K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.90K$ 1.90K $ 1.90K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Offentlig blockkedja OP

Det aktuella börsvärdet för Nullora är --, med en 24h-handelsvolym på $ 149.76K. Det cirkulerande utbudet av NULLORA är --, med ett totalt utbud på 20000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.90K.