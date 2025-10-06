Livepriset för Nullora idag är 0.0000000948 USD.NULLORA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NULLORA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Nullora idag är 0.0000000948 USD.NULLORA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NULLORA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Nullora (NULLORA) idag är $ 0.0000000948, med en förändring på 6.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NULLORA till USD är$ 0.0000000948 per NULLORA.
Nullora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NULLORA. Under de senaste 24 timmarna handlades NULLORA mellan $ 0.0000000908 (lägsta) och $ 0.0000001158 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig NULLORA med +2.15% under den senaste timmen och -8.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 149.76K.
Nullora (NULLORA) Marknadsinformation
$ 149.76K
$ 1.90K
20,000,000,000
OP
Det aktuella börsvärdet för Nullora är --, med en 24h-handelsvolym på $ 149.76K. Det cirkulerande utbudet av NULLORA är --, med ett totalt utbud på 20000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.90K.
Nullora Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000000908
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000001158
högsta under 24-timmar
$ 0.0000000908
$ 0.0000001158
--
--
+2.15%
-6.04%
-8.59%
-8.59%
Nullora (NULLORA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Nullora idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000000006094
-6.04%
30 dagar
$ -0.0000000082
-7.97%
60 dagar
$ -0.0001079052
-99.92%
90 dagar
$ -0.0009999052
-100.00%
Nullora Prisförändring idag
Idag registrerade NULLORA en förändring med $ -0.000000006094 (-6.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Nullora 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000000082 (-7.97%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Nullora 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NULLORA med $ -0.0001079052(-99.92%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Nullora 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0009999052 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Nullora (NULLORA)?
AI-drivna insikter som analyserar Nullora senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Nulloras priser?
Several key factors influence Nullora (NULLORA) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and crypto regulations create price volatility.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Community Adoption: User base growth and ecosystem development drive long-term value.
Bitcoin Correlation: Most altcoins, including NULLORA, often follow Bitcoin's price trends.
Varför vill folk veta Nulloras pris idag?
People want to know Nullora (NULLORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities and avoid losses.
Prisförutsägelse för Nullora
Nullora (NULLORA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NULLORA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nullora (NULLORA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Nullora potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Nullora kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NULLORA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nullora Price Prediction.
Om Nullora
NULLORA is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on a decentralized network. The primary role of NULLORA is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and other DeFi-related operations. It operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply model of NULLORA is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. Its blockchain design focuses on security and interoperability, allowing seamless interaction with other networks. Overall, NULLORA aims to provide a robust platform for decentralized finance activities while promoting a sustainable and inclusive economic system.
Hur man köper och investerar Nullora
Är du redo att komma igång med Nullora? Att köpa NULLORA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Nullora. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Nullora (NULLORA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Nullora krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Nullora
Genom att äga Nullora kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Nullora (NULLORA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.
Nullora Resurs
För en mer djupgående förståelse av Nullora kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Nullora att vara värd år 2030?
Om Nullora skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nullora-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Nullora idag?
Priset för Nullora är idag $ 0.0000000948. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Nullora fortfarande en bra investering?
Nullora förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i NULLORA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Nullora?
Nullora till ett värde av $ 149.76K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Nullora?
Livepriset för NULLORA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Nullora i den valuta du föredrar, besök NULLORA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Nullora?
Priset på NULLORA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för NULLORA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret NULLORA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Nulloras kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Nullora-priset att stiga i år?
Nullora priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Nullora (NULLORA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:37:22 (UTC+8)
Nullora (NULLORA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.