Blast Royale (NOOB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Blast Royale(NOOB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:15:19 (UTC+8)
USD

Blast Royale (NOOB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Blast Royale(NOOB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 512.00M
$ 512.00M$ 512.00M
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 44.34K
$ 44.34K$ 44.34K
Högsta någonsin:
$ 0.13998
$ 0.13998$ 0.13998
Lägsta någonsin:
$ 0.000052509573322188
$ 0.000052509573322188$ 0.000052509573322188
Aktuellt pris:
$ 0.00008661
$ 0.00008661$ 0.00008661

Blast Royale (NOOB) Information

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Officiell webbplats:
https://www.blastroyale.com/
Whitepaper:
https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c

Blast Royale (NOOB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Blast Royale (NOOB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NOOB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NOOB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NOOB:s tokenomics, utforska NOOB-tokens pris i realtid!

Hur man köper NOOB

Är du intresserad av att lägga till Blast Royale(NOOB) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NOOB, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Blast Royale (NOOB) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för NOOB hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för NOOB

Vill du veta vart NOOB kan vara på väg? På NOOB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn