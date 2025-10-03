NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomics

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om NOMOEX TOKEN(NOMOX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NOMOEX TOKEN(NOMOX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 2.50B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 17.66M
Högsta någonsin:
$ 0.0948
Lägsta någonsin:
$ 0.001947907036370223
Aktuellt pris:
$ 0.007065
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Information

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

Officiell webbplats:
https://nomoex.com
Whitepaper:
https://whitepaper.nomoex.com
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i NOMOEX TOKEN (NOMOX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NOMOX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NOMOX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NOMOX:s tokenomics, utforska NOMOX-tokens pris i realtid!

Hur man köper NOMOX

Är du intresserad av att lägga till NOMOEX TOKEN(NOMOX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NOMOX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för NOMOX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för NOMOX

Vill du veta vart NOMOX kan vara på väg? På NOMOX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

