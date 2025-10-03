Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NOICE(NOICE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

NOICE är en social token byggd inom Farcasters ekosystem. Farcaster är ett decentraliserat protokoll för sociala medier som fungerar på Optimisms huvudnät och är djupt integrerat med Base-kedjan. $NOICE omvandlar varje interaktion till inkomst och skapar ett socialt valutasystem på kedjan.

NOICE är en social token byggd inom Farcasters ekosystem. Farcaster är ett decentraliserat protokoll för sociala medier som fungerar på Optimisms huvudnät och är djupt integrerat med Base-kedjan. $NOICE omvandlar varje interaktion till inkomst och skapar ett socialt valutasystem på kedjan.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många NOICE-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet NOICE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i NOICE (NOICE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper NOICE Är du intresserad av att lägga till NOICE(NOICE) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NOICE, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper NOICE på MEXC nu!

NOICE (NOICE) Prishistorik Att analysera prishistoriken för NOICE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för NOICE nu!