BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Nobody Sausage idag är 0.0000000000000448 USD.NOBODYETH börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för NOBODYETH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Nobody Sausage idag är 0.0000000000000448 USD.NOBODYETH börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för NOBODYETH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om NOBODYETH

NOBODYETH prisinformation

Vad är NOBODYETH

NOBODYETH officiell webbplats

NOBODYETH tokenomics

NOBODYETH Prisförutsägelse

NOBODYETH historik

NOBODYETH Köpguide

NOBODYETH-till-fiat valutaomvandlare

NOBODYETH spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Nobody Sausage Logotyp

Nobody Sausage-kurs(NOBODYETH)

1 NOBODYETH-till-USD pris i realtid:

$0.000000000000036
$0.000000000000036$0.000000000000036
0.00%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:47 (UTC+8)

Nobody Sausage Pris idag

Livepriset för Nobody Sausage (NOBODYETH) idag är $ 0.0000000000000448, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NOBODYETH till USD är$ 0.0000000000000448 per NOBODYETH.

Nobody Sausage rankas för närvarande nr.4366 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 NOBODYETH. Under de senaste 24 timmarna handlades NOBODYETH mellan $ 0.0000000000000343 (lägsta) och $ 0.0000000000000449 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000000001263041, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000000077209.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NOBODYETH med +25.84% under den senaste timmen och +7.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.21K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Marknadsinformation

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.21K
$ 12.21K$ 12.21K

$ 18.82K
$ 18.82K$ 18.82K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Nobody Sausage är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 12.21K. Det cirkulerande utbudet av NOBODYETH är 0.00, med ett totalt utbud på 420000000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.82K.

Nobody Sausage Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000000000000343
$ 0.0000000000000343$ 0.0000000000000343
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000000000449
$ 0.0000000000000449$ 0.0000000000000449
högsta under 24-timmar

$ 0.0000000000000343
$ 0.0000000000000343$ 0.0000000000000343

$ 0.0000000000000449
$ 0.0000000000000449$ 0.0000000000000449

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

+25.84%

0.00%

+7.95%

+7.95%

Nobody Sausage (NOBODYETH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Nobody Sausage idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.0000000000000179-28.55%
60 dagar$ -0.0000000000000116-20.57%
90 dagar$ -0.0000000000001552-77.60%
Nobody Sausage Prisförändring idag

Idag registrerade NOBODYETH en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Nobody Sausage 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000000000000179 (-28.55%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Nobody Sausage 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NOBODYETH med $ -0.0000000000000116(-20.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Nobody Sausage 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000000000001552 (-77.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Kolla in sidan Nobody Sausage Prishistorik nu.

AI-analys för Nobody Sausage

AI-drivna insikter som analyserar Nobody Sausage senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Nobody Sausages priser?

Several factors influence Nobody Sausage (NOBODYETH) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor speculation
2. Trading volume and liquidity levels
3. Social media buzz and community engagement
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Supply and demand dynamics
6. Whale transactions and large holder activities
7. Exchange listings and availability
8. Regulatory news affecting meme coins
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Project developments or announcements

Varför vill folk veta Nobody Sausages pris idag?

People want to know Nobody Sausage (NOBODYETH) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors monitor daily changes to assess performance and potential profits or losses. Price awareness also helps determine optimal entry or exit points for positions.

Prisförutsägelse för Nobody Sausage

Nobody Sausage (NOBODYETH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NOBODYETH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nobody Sausage (NOBODYETH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Nobody Sausage potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Nobody Sausage kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NOBODYETH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nobody Sausage Price Prediction.

Om Nobody Sausage

NOBODYETH is a unique crypto asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and smart contracts, leveraging the robust and secure infrastructure of Ethereum. The asset utilizes a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. NOBODYETH plays a crucial role in the broader crypto ecosystem, often being used in decentralized finance (DeFi) applications and for various forms of digital asset exchanges. Its issuance model is based on block rewards, similar to many other crypto assets. However, it is important to note that the specifics of its supply and issuance model may vary based on the decisions of the asset's governance.

Hur man köper och investerar Nobody Sausage

Är du redo att komma igång med Nobody Sausage? Att köpa NOBODYETH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Nobody Sausage. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Nobody Sausage (NOBODYETH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Nobody Sausage krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Nobody Sausage (NOBODYETH) Guide

Vad kan du göra med Nobody Sausage

Genom att äga Nobody Sausage kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Nobody Sausage (NOBODYETH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage Resurs

För en mer djupgående förståelse av Nobody Sausage kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Nobody Sausage webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Nobody Sausage

Hur mycket kommer 1 Nobody Sausage att vara värd år 2030?
Om Nobody Sausage skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nobody Sausage-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:47 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Nobody Sausage

NOBODYETH USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på NOBODYETH med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av NOBODYETH med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Nobody Sausage (NOBODYETH) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Nobody Sausage-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
NOBODYETH/USDT
$0.000000000000036
$0.000000000000036$0.000000000000036
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2993
$0.2993$0.2993

+49.65%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2531
$0.2531$0.2531

+406.20%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020800
$0.0020800$0.0020800

+197.14%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014001
$0.000014001$0.000014001

+180.02%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001941
$0.000000001941$0.000000001941

+74.70%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03840
$0.03840$0.03840

+64.03%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för NOBODYETH-till-USD

Belopp

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD