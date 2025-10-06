Livepriset för Nobody Sausage idag är 0.0000000000000448 USD.NOBODYETH börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för NOBODYETH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Nobody Sausage idag är 0.0000000000000448 USD.NOBODYETH börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för NOBODYETH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Nobody Sausage (NOBODYETH) idag är $ 0.0000000000000448, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NOBODYETH till USD är$ 0.0000000000000448 per NOBODYETH.
Nobody Sausage rankas för närvarande nr.4366 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 NOBODYETH. Under de senaste 24 timmarna handlades NOBODYETH mellan $ 0.0000000000000343 (lägsta) och $ 0.0000000000000449 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000000001263041, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000000077209.
I kortsiktigt resultat, rörde sig NOBODYETH med +25.84% under den senaste timmen och +7.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.21K.
Nobody Sausage (NOBODYETH) Marknadsinformation
No.4366
$ 0.00
$ 12.21K
$ 18.82K
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
0.00%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Nobody Sausage är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 12.21K. Det cirkulerande utbudet av NOBODYETH är 0.00, med ett totalt utbud på 420000000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.82K.
Nobody Sausage Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000000000000343
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000000000449
högsta under 24-timmar
$ 0.0000000000000343
$ 0.0000000000000449
$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000000077209
+25.84%
0.00%
+7.95%
+7.95%
Nobody Sausage (NOBODYETH) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Nobody Sausage idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -0.0000000000000179
-28.55%
60 dagar
$ -0.0000000000000116
-20.57%
90 dagar
$ -0.0000000000001552
-77.60%
Nobody Sausage Prisförändring idag
Idag registrerade NOBODYETH en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Nobody Sausage 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000000000000179 (-28.55%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Nobody Sausage 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NOBODYETH med $ -0.0000000000000116(-20.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Nobody Sausage 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000000000001552 (-77.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Nobody Sausage (NOBODYETH)?
AI-drivna insikter som analyserar Nobody Sausage senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Nobody Sausages priser?
Several factors influence Nobody Sausage (NOBODYETH) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor speculation 2. Trading volume and liquidity levels 3. Social media buzz and community engagement 4. Overall cryptocurrency market trends 5. Supply and demand dynamics 6. Whale transactions and large holder activities 7. Exchange listings and availability 8. Regulatory news affecting meme coins 9. Bitcoin and Ethereum price movements 10. Project developments or announcements
Varför vill folk veta Nobody Sausages pris idag?
People want to know Nobody Sausage (NOBODYETH) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors monitor daily changes to assess performance and potential profits or losses. Price awareness also helps determine optimal entry or exit points for positions.
Prisförutsägelse för Nobody Sausage
Nobody Sausage (NOBODYETH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NOBODYETH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nobody Sausage (NOBODYETH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Nobody Sausage potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Nobody Sausage kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NOBODYETH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nobody Sausage Price Prediction.
Om Nobody Sausage
NOBODYETH is a unique crypto asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and smart contracts, leveraging the robust and secure infrastructure of Ethereum. The asset utilizes a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. NOBODYETH plays a crucial role in the broader crypto ecosystem, often being used in decentralized finance (DeFi) applications and for various forms of digital asset exchanges. Its issuance model is based on block rewards, similar to many other crypto assets. However, it is important to note that the specifics of its supply and issuance model may vary based on the decisions of the asset's governance.
Hur man köper och investerar Nobody Sausage
Är du redo att komma igång med Nobody Sausage? Att köpa NOBODYETH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Nobody Sausage. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Nobody Sausage (NOBODYETH) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Nobody Sausage krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Nobody Sausage
Genom att äga Nobody Sausage kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Nobody Sausage (NOBODYETH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Nobody Sausage att vara värd år 2030?
Om Nobody Sausage skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nobody Sausage-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Nobody Sausage idag?
Priset för Nobody Sausage är idag $ 0.0000000000000448. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Nobody Sausage fortfarande en bra investering?
Nobody Sausage förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i NOBODYETH, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Nobody Sausage?
Nobody Sausage till ett värde av $ 12.21K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Nobody Sausage?
Livepriset för NOBODYETH uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Nobody Sausage i den valuta du föredrar, besök NOBODYETH Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Nobody Sausage?
Priset på NOBODYETH påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för NOBODYETH på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret NOBODYETH/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Nobody Sausages kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Nobody Sausage-priset att stiga i år?
Nobody Sausage priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Nobody Sausage (NOBODYETH) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:47 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.