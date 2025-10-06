Netflix Pris idag

Livepriset för Netflix (NFLXON) idag är $ 1,118.46, med en förändring på 0.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NFLXON till USD är$ 1,118.46 per NFLXON.

Netflix rankas för närvarande nr.2131 enligt marknadsvärde på $ 1.03M, med ett cirkulerande utbud på 917.21 NFLXON. Under de senaste 24 timmarna handlades NFLXON mellan $ 1,020.39 (lägsta) och $ 1,258.18 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,265.3897261967002, medan det lägsta priset någonsin var $ 1,077.977531807699.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NFLXON med +1.06% under den senaste timmen och +3.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 130.47K.

Netflix (NFLXON) Marknadsinformation

Rank No.2131 Marknadsvärde $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volym (24H) $ 130.47K$ 130.47K $ 130.47K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Cirkulationsutbud 917.21 917.21 917.21 Totalt utbud 917.20819483 917.20819483 917.20819483 Offentlig blockkedja ETH

