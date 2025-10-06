BörsDEX+
Livepriset för Netflix idag är 1,118.46 USD.NFLXON börsvärdet är 1,025,860.6775895618 USD. Följ prisuppdateringar för NFLXON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Netflix idag är 1,118.46 USD.NFLXON börsvärdet är 1,025,860.6775895618 USD. Följ prisuppdateringar för NFLXON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Netflix Logotyp

Netflix-kurs(NFLXON)

1 NFLXON-till-USD pris i realtid:

$1,118.46
+0.93%1D
USD
Netflix (NFLXON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:26 (UTC+8)

Netflix Pris idag

Livepriset för Netflix (NFLXON) idag är $ 1,118.46, med en förändring på 0.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NFLXON till USD är$ 1,118.46 per NFLXON.

Netflix rankas för närvarande nr.2131 enligt marknadsvärde på $ 1.03M, med ett cirkulerande utbud på 917.21 NFLXON. Under de senaste 24 timmarna handlades NFLXON mellan $ 1,020.39 (lägsta) och $ 1,258.18 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,265.3897261967002, medan det lägsta priset någonsin var $ 1,077.977531807699.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NFLXON med +1.06% under den senaste timmen och +3.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 130.47K.

Netflix (NFLXON) Marknadsinformation

No.2131

$ 1.03M
$ 130.47K
$ 1.03M
917.21
917.20819483
ETH

Det aktuella börsvärdet för Netflix är $ 1.03M, med en 24h-handelsvolym på $ 130.47K. Det cirkulerande utbudet av NFLXON är 917.21, med ett totalt utbud på 917.20819483. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.03M.

Netflix Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1,020.39
lägsta under 24-timmar
$ 1,258.18
högsta under 24-timmar

$ 1,020.39
$ 1,258.18
$ 1,265.3897261967002
$ 1,077.977531807699
+1.06%

+0.93%

+3.87%

+3.87%

Netflix (NFLXON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Netflix idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +10.3058+0.93%
30 dagar$ -115.1-9.34%
60 dagar$ -140.76-11.18%
90 dagar$ +18.46+1.67%
Netflix Prisförändring idag

Idag registrerade NFLXON en förändring med $ +10.3058 (+0.93%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Netflix 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -115.1 (-9.34%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Netflix 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NFLXON med $ -140.76(-11.18%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Netflix 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +18.46 (+1.67%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Netflix (NFLXON)?

Kolla in sidan Netflix Prishistorik nu.

AI-analys för Netflix

AI-drivna insikter som analyserar Netflix senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Netflixs priser?

Netflix (NFLX) stock prices are influenced by several key factors:

Subscriber Growth: New subscriber additions and retention rates directly impact revenue expectations and stock performance.

Content Investment: Spending on original programming and licensing affects both costs and competitive positioning.

Competition: Rivalry from Disney+, HBO Max, Amazon Prime, and other streaming services impacts market share.

International Expansion: Growth in global markets, especially emerging economies, drives long-term value.

Pricing Power: Ability to raise subscription fees without significant churn affects profit margins.

Earnings Performance: Quarterly revenue, profit margins, and guidance influence investor sentiment.

Market Conditions: Overall tech sector performance and economic conditions affect stock valuation.

Regulatory Environment: Content regulations and data privacy laws in different countries impact operations.

Varför vill folk veta Netflixs pris idag?

People want to know Netflix (NFLXON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Existing holders monitor daily price movements to assess their investment performance and potential gains or losses.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities in the streaming entertainment sector.

News impact assessment - Major announcements about subscriber numbers, content deals, or earnings can significantly affect stock price, making real-time monitoring crucial.

Risk management - Current pricing helps investors manage position sizing and stop-loss levels appropriately.

Since Netflix is a major streaming platform with volatile stock movements, staying informed about daily price action is essential for making informed financial decisions in this dynamic market.

Prisförutsägelse för Netflix

Netflix (NFLXON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NFLXON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Netflix (NFLXON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Netflix potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Netflix kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NFLXON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Netflix Price Prediction.

Om Netflix

NFLXON is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary function is to facilitate transactions within the digital entertainment industry, particularly in relation to streaming services. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. NFLXON's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released to validators as a reward for their participation in the network. The asset is typically used as a medium of exchange for goods and services within its ecosystem, with a focus on providing a decentralized and efficient payment solution for the streaming industry.

Hur man köper och investerar Netflix

Är du redo att komma igång med Netflix? Att köpa NFLXON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Netflix. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Netflix (NFLXON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 917.21 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Netflix krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Netflix (NFLXON) Guide

Vad kan du göra med Netflix

Genom att äga Netflix kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Netflix (NFLXON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Producent
Tagare
--
--
Vad är Netflix (NFLXON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Netflix Resurs

För en mer djupgående förståelse av Netflix kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Netflix webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Netflix

Hur mycket kommer 1 Netflix att vara värd år 2030?
Om Netflix skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Netflix-priser och förväntad avkastning.
NFLXON/USDT
$1,118.46
+0.93%
