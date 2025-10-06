BörsDEX+
Livepriset för Nexsay idag är 0.0000007803 USD.NEXSAY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEXSAY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Nexsay Logotyp

Nexsay-kurs(NEXSAY)

1 NEXSAY-till-USD pris i realtid:

$0.0000007769
$0.0000007769$0.0000007769
+1.88%1D
USD
Nexsay (NEXSAY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:27 (UTC+8)

Nexsay Pris idag

Livepriset för Nexsay (NEXSAY) idag är $ 0.0000007803, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEXSAY till USD är$ 0.0000007803 per NEXSAY.

Nexsay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEXSAY. Under de senaste 24 timmarna handlades NEXSAY mellan $ 0.0000007141 (lägsta) och $ 0.0000010765 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEXSAY med +4.16% under den senaste timmen och -72.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 311.01K.

Nexsay (NEXSAY) Marknadsinformation

$ 311.01K
$ 311.01K$ 311.01K

$ 78.03K
$ 78.03K$ 78.03K

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Nexsay är --, med en 24h-handelsvolym på $ 311.01K. Det cirkulerande utbudet av NEXSAY är --, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 78.03K.

Nexsay Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000007141
$ 0.0000007141$ 0.0000007141
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000010765
$ 0.0000010765$ 0.0000010765
högsta under 24-timmar

$ 0.0000007141
$ 0.0000007141$ 0.0000007141

$ 0.0000010765
$ 0.0000010765$ 0.0000010765

+4.16%

+1.88%

-72.72%

-72.72%

Nexsay (NEXSAY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Nexsay idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000014336+1.88%
30 dagar$ -0.0023392197-99.97%
60 dagar$ -0.0024992197-99.97%
90 dagar$ -0.0024992197-99.97%
Nexsay Prisförändring idag

Idag registrerade NEXSAY en förändring med $ +0.000000014336 (+1.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Nexsay 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0023392197 (-99.97%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Nexsay 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NEXSAY med $ -0.0024992197(-99.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Nexsay 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0024992197 (-99.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Nexsay (NEXSAY)?

Kolla in sidan Nexsay Prishistorik nu.

AI-analys för Nexsay

AI-drivna insikter som analyserar Nexsay senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Nexsays priser?

Several key factors influence NEXSAY token prices:

1. Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements
2. Project Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence
3. Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost adoption
4. Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology
5. Utility & Use Cases: Real-world applications and token functionality drive demand
6. Community Growth: Active user base and social media presence
7. Regulatory News: Government policies affecting crypto markets
8. Competition: Performance relative to similar projects
9. Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution schedules

Varför vill folk veta Nexsays pris idag?

People want to know Nexsay (NEXSAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Nexsay

Nexsay (NEXSAY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NEXSAY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nexsay (NEXSAY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Nexsay potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Nexsay kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NEXSAY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nexsay Price Prediction.

Om Nexsay

NEXSAY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary role of NEXSAY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact directly with each other without the need for an intermediary. It operates on a blockchain, a type of distributed ledger technology, which ensures the security and transparency of all transactions. The supply and issuance of NEXSAY are determined by a consensus algorithm, which validates transactions and maintains the integrity of the network. In terms of its ecosystem context, NEXSAY is typically used in peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and other blockchain-based platforms.

Hur man köper och investerar Nexsay

Är du redo att komma igång med Nexsay? Att köpa NEXSAY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Nexsay. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Nexsay (NEXSAY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Nexsay krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Nexsay (NEXSAY) Guide

Vad kan du göra med Nexsay

Genom att äga Nexsay kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Nexsay (NEXSAY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Nexsay (NEXSAY)

Nexsay is a next-generation Web3.0 AI chat platform that combines decentralized communication technology with advanced artificial intelligence.

Nexsay Resurs

För en mer djupgående förståelse av Nexsay kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Nexsay webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Nexsay

Hur mycket kommer 1 Nexsay att vara värd år 2030?
Om Nexsay skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nexsay-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:27 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

