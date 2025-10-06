Nexsay Pris idag

Livepriset för Nexsay (NEXSAY) idag är $ 0.0000007803, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEXSAY till USD är$ 0.0000007803 per NEXSAY.

Nexsay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEXSAY. Under de senaste 24 timmarna handlades NEXSAY mellan $ 0.0000007141 (lägsta) och $ 0.0000010765 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEXSAY med +4.16% under den senaste timmen och -72.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 311.01K.

Nexsay (NEXSAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 311.01K$ 311.01K $ 311.01K Marknadsvärde efter full utspädning $ 78.03K$ 78.03K $ 78.03K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Nexsay är --, med en 24h-handelsvolym på $ 311.01K. Det cirkulerande utbudet av NEXSAY är --, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 78.03K.