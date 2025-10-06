Livepriset för NexAIPhone idag är 0.000012131 USD.NEXAIPHONE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEXAIPHONE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för NexAIPhone idag är 0.000012131 USD.NEXAIPHONE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEXAIPHONE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för NexAIPhone (NEXAIPHONE) idag är $ 0.000012131, med en förändring på 19.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEXAIPHONE till USD är$ 0.000012131 per NEXAIPHONE.
NexAIPhone rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEXAIPHONE. Under de senaste 24 timmarna handlades NEXAIPHONE mellan $ 0.000009238 (lägsta) och $ 0.000012547 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig NEXAIPHONE med -0.37% under den senaste timmen och +52.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.30M.
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Marknadsinformation
$ 1.30M
$ 12.13K
1,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för NexAIPhone är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.30M. Det cirkulerande utbudet av NEXAIPHONE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.13K.
NexAIPhone Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000009238
lägsta under 24-timmar
$ 0.000012547
högsta under 24-timmar
$ 0.000009238
$ 0.000012547
-0.37%
+19.76%
+52.38%
+52.38%
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för NexAIPhone idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00000200157
+19.76%
30 dagar
$ -0.000010041
-45.29%
60 dagar
$ -0.000017869
-59.57%
90 dagar
$ -0.720987869
-100.00%
NexAIPhone Prisförändring idag
Idag registrerade NEXAIPHONE en förändring med $ +0.00000200157 (+19.76%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
NexAIPhone 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000010041 (-45.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
NexAIPhone 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NEXAIPHONE med $ -0.000017869(-59.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
NexAIPhone 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.720987869 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för NexAIPhone (NEXAIPHONE)?
AI-drivna insikter som analyserar NexAIPhone senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar NexAIPhones priser?
Several key factors influence NexAIPhone (NEXAIPHONE) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation 4. Supply and demand dynamics 5. Regulatory news and compliance updates 6. Technology developments and project roadmap progress 7. Partnership announcements and adoption rates 8. Social media buzz and community engagement 9. Whale movements and large transactions 10. General economic conditions and risk appetite
Varför vill folk veta NexAIPhones pris idag?
People want to know NexAIPhone (NEXAIPHONE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.
Prisförutsägelse för NexAIPhone
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NEXAIPHONE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på NexAIPhone potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som NexAIPhone kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NEXAIPHONE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på NexAIPhone Price Prediction.
Om NexAIPhone
NEXAIPHONE is a digital asset in the cryptocurrency market. It operates on a decentralized platform that uses blockchain technology for its operations. The primary role of NEXAIPHONE is to facilitate transactions and data sharing across various platforms, thereby enhancing interoperability. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. Typical uses of NEXAIPHONE include facilitating payments, executing smart contracts, and providing a platform for decentralized applications (dApps). It's designed to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring value in the digital space.
Hur man köper och investerar NexAIPhone
Är du redo att komma igång med NexAIPhone? Att köpa NEXAIPHONE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper NexAIPhone. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din NexAIPhone (NEXAIPHONE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och NexAIPhone krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med NexAIPhone
Genom att äga NexAIPhone kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa NexAIPhone (NEXAIPHONE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 NexAIPhone att vara värd år 2030?
Om NexAIPhone skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella NexAIPhone-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar NexAIPhone idag?
Priset för NexAIPhone är idag $ 0.000012131. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är NexAIPhone fortfarande en bra investering?
NexAIPhone förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i NEXAIPHONE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för NexAIPhone?
NexAIPhone till ett värde av $ 1.30M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på NexAIPhone?
Livepriset för NEXAIPHONE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för NexAIPhone i den valuta du föredrar, besök NEXAIPHONE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för NexAIPhone?
Priset på NEXAIPHONE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för NEXAIPHONE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret NEXAIPHONE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om NexAIPhones kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer NexAIPhone-priset att stiga i år?
NexAIPhone priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för NexAIPhone (NEXAIPHONE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:20 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.