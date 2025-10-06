NexAIPhone Pris idag

Livepriset för NexAIPhone (NEXAIPHONE) idag är $ 0.000012131, med en förändring på 19.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEXAIPHONE till USD är$ 0.000012131 per NEXAIPHONE.

NexAIPhone rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEXAIPHONE. Under de senaste 24 timmarna handlades NEXAIPHONE mellan $ 0.000009238 (lägsta) och $ 0.000012547 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEXAIPHONE med -0.37% under den senaste timmen och +52.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.30M.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för NexAIPhone är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.30M. Det cirkulerande utbudet av NEXAIPHONE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.13K.