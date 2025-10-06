BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för NexAIPhone idag är 0.000012131 USD.NEXAIPHONE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEXAIPHONE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för NexAIPhone idag är 0.000012131 USD.NEXAIPHONE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEXAIPHONE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om NEXAIPHONE

NEXAIPHONE prisinformation

Vad är NEXAIPHONE

NEXAIPHONE whitepaper

NEXAIPHONE officiell webbplats

NEXAIPHONE tokenomics

NEXAIPHONE Prisförutsägelse

NEXAIPHONE historik

NEXAIPHONE Köpguide

NEXAIPHONE-till-fiat valutaomvandlare

NEXAIPHONE spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

NexAIPhone Logotyp

NexAIPhone-kurs(NEXAIPHONE)

1 NEXAIPHONE-till-USD pris i realtid:

$0.000012131
$0.000012131$0.000012131
+19.76%1D
USD
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:20 (UTC+8)

NexAIPhone Pris idag

Livepriset för NexAIPhone (NEXAIPHONE) idag är $ 0.000012131, med en förändring på 19.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEXAIPHONE till USD är$ 0.000012131 per NEXAIPHONE.

NexAIPhone rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEXAIPHONE. Under de senaste 24 timmarna handlades NEXAIPHONE mellan $ 0.000009238 (lägsta) och $ 0.000012547 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEXAIPHONE med -0.37% under den senaste timmen och +52.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.30M.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Marknadsinformation

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för NexAIPhone är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.30M. Det cirkulerande utbudet av NEXAIPHONE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.13K.

NexAIPhone Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000009238
$ 0.000009238$ 0.000009238
lägsta under 24-timmar
$ 0.000012547
$ 0.000012547$ 0.000012547
högsta under 24-timmar

$ 0.000009238
$ 0.000009238$ 0.000009238

$ 0.000012547
$ 0.000012547$ 0.000012547

--
----

--
----

-0.37%

+19.76%

+52.38%

+52.38%

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för NexAIPhone idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000200157+19.76%
30 dagar$ -0.000010041-45.29%
60 dagar$ -0.000017869-59.57%
90 dagar$ -0.720987869-100.00%
NexAIPhone Prisförändring idag

Idag registrerade NEXAIPHONE en förändring med $ +0.00000200157 (+19.76%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

NexAIPhone 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000010041 (-45.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

NexAIPhone 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NEXAIPHONE med $ -0.000017869(-59.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

NexAIPhone 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.720987869 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för NexAIPhone (NEXAIPHONE)?

Kolla in sidan NexAIPhone Prishistorik nu.

AI-analys för NexAIPhone

AI-drivna insikter som analyserar NexAIPhone senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar NexAIPhones priser?

Several key factors influence NexAIPhone (NEXAIPHONE) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Supply and demand dynamics
5. Regulatory news and compliance updates
6. Technology developments and project roadmap progress
7. Partnership announcements and adoption rates
8. Social media buzz and community engagement
9. Whale movements and large transactions
10. General economic conditions and risk appetite

Varför vill folk veta NexAIPhones pris idag?

People want to know NexAIPhone (NEXAIPHONE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för NexAIPhone

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NEXAIPHONE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på NexAIPhone potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som NexAIPhone kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NEXAIPHONE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på NexAIPhone Price Prediction.

Om NexAIPhone

NEXAIPHONE is a digital asset in the cryptocurrency market. It operates on a decentralized platform that uses blockchain technology for its operations. The primary role of NEXAIPHONE is to facilitate transactions and data sharing across various platforms, thereby enhancing interoperability. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. Typical uses of NEXAIPHONE include facilitating payments, executing smart contracts, and providing a platform for decentralized applications (dApps). It's designed to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring value in the digital space.

Hur man köper och investerar NexAIPhone

Är du redo att komma igång med NexAIPhone? Att köpa NEXAIPHONE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper NexAIPhone. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din NexAIPhone (NEXAIPHONE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och NexAIPhone krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper NexAIPhone (NEXAIPHONE) Guide

Vad kan du göra med NexAIPhone

Genom att äga NexAIPhone kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa NexAIPhone (NEXAIPHONE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är NexAIPhone (NEXAIPHONE)

NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.

NexAIPhone Resurs

För en mer djupgående förståelse av NexAIPhone kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell NexAIPhone webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om NexAIPhone

Hur mycket kommer 1 NexAIPhone att vara värd år 2030?
Om NexAIPhone skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella NexAIPhone-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:20 (UTC+8)

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om NexAIPhone

NEXAIPHONE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på NEXAIPHONE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av NEXAIPHONE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla NexAIPhone (NEXAIPHONE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se NexAIPhone-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
NEXAIPHONE/USDT
$0.000012131
$0.000012131$0.000012131
+19.67%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2980
$0.2980$0.2980

+49.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023000
$0.000023000$0.000023000

+360.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019854
$0.0019854$0.0019854

+183.62%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1095
$0.1095$0.1095

+119.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003633
$0.00003633$0.00003633

+84.41%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001862
$0.000000001862$0.000000001862

+67.59%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för NEXAIPHONE-till-USD

Belopp

NEXAIPHONE
NEXAIPHONE
USD
USD

1 NEXAIPHONE = 0.000012131 USD