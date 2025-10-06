BörsDEX+
Livepriset för Fortune Room idag är 0.0000000000000000000000000003 USD.NEWFRT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEWFRT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Fortune Room (NEWFRT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:13 (UTC+8)

Fortune Room Pris idag

Livepriset för Fortune Room (NEWFRT) idag är $ 0.0000000000000000000000000003, med en förändring på 70.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEWFRT till USD är$ 0.0000000000000000000000000003 per NEWFRT.

Fortune Room rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEWFRT. Under de senaste 24 timmarna handlades NEWFRT mellan $ 0.0000000000000000000000000003 (lägsta) och $ 0.0000000000000000000000000014 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEWFRT med 0.00% under den senaste timmen och -100.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.18K.

Fortune Room (NEWFRT) Marknadsinformation

BSC

Det aktuella börsvärdet för Fortune Room är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.18K. Det cirkulerande utbudet av NEWFRT är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Fortune Room Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
Fortune Room (NEWFRT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Fortune Room idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000000000000000000000000007-70.00%
30 dagar$ -0.0000000000099599999999999997-100.00%
60 dagar$ -0.0003498999999999999999999997-100.00%
90 dagar$ -0.0000799999999999999999999997-100.00%
Fortune Room Prisförändring idag

Idag registrerade NEWFRT en förändring med $ -0.0000000000000000000000000007 (-70.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Fortune Room 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000000000099599999999999997 (-100.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Fortune Room 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NEWFRT med $ -0.0003498999999999999999999997(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Fortune Room 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000799999999999999999999997 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fortune Room (NEWFRT)?

Kolla in sidan Fortune Room Prishistorik nu.

AI-analys för Fortune Room

AI-drivna insikter som analyserar Fortune Room senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Fortune Rooms priser?

Several key factors influence Fortune Room (NEWFRT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NEWFRT pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Platform Adoption: User growth and engagement on the Fortune Room platform drives token demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning events affect scarcity and value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token utility.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Competition: Performance relative to similar gaming or DeFi tokens affects positioning.

These factors interact dynamically, creating price movements based on supply-demand equilibrium in the cryptocurrency market.

Varför vill folk veta Fortune Rooms pris idag?

People want to know Fortune Room (NEWFRT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Current price data helps traders identify trends, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Prisförutsägelse för Fortune Room

Fortune Room (NEWFRT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NEWFRT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fortune Room (NEWFRT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Fortune Room potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Fortune Room

NEWFRT is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate secure and fast transactions. The asset's underlying technology employs a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional Proof of Work (PoW) model. NEWFRT's general purpose is to provide a decentralized solution for peer-to-peer transactions, aiming to enhance privacy and reduce transaction costs. Its ecosystem is designed to support various applications, including but not limited to, digital payments, smart contracts, and decentralized finance (DeFi). NEWFRT's issuance model is based on a fixed supply, aiming to prevent inflation and maintain the asset's value over time.

Hur man köper och investerar Fortune Room

Är du redo att komma igång med Fortune Room? Att köpa NEWFRT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fortune Room. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fortune Room (NEWFRT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fortune Room krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Fortune Room (NEWFRT) Guide

Vad kan du göra med Fortune Room

Genom att äga Fortune Room kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Fortune Room (NEWFRT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room Resurs

För en mer djupgående förståelse av Fortune Room kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Fortune Room

Hur mycket kommer 1 Fortune Room att vara värd år 2030?
Om Fortune Room skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fortune Room-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:13 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

