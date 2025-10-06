Livepriset för Fortune Room idag är 0.0000000000000000000000000003 USD.NEWFRT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEWFRT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Fortune Room idag är 0.0000000000000000000000000003 USD.NEWFRT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NEWFRT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Fortune Room (NEWFRT) idag är $ 0.0000000000000000000000000003, med en förändring på 70.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEWFRT till USD är$ 0.0000000000000000000000000003 per NEWFRT.
Fortune Room rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEWFRT. Under de senaste 24 timmarna handlades NEWFRT mellan $ 0.0000000000000000000000000003 (lägsta) och $ 0.0000000000000000000000000014 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig NEWFRT med 0.00% under den senaste timmen och -100.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.18K.
Fortune Room (NEWFRT) Marknadsinformation
--
----
24h-volym
$ 3.18K$ 3.18K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Det aktuella börsvärdet för Fortune Room är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.18K. Det cirkulerande utbudet av NEWFRT är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
AI-drivna insikter som analyserar Fortune Room senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Fortune Rooms priser?
Several key factors influence Fortune Room (NEWFRT) token prices:
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.
Platform Adoption: User growth and engagement on the Fortune Room platform drives token demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning events affect scarcity and value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token utility.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Competition: Performance relative to similar gaming or DeFi tokens affects positioning.
These factors interact dynamically, creating price movements based on supply-demand equilibrium in the cryptocurrency market.
Varför vill folk veta Fortune Rooms pris idag?
People want to know Fortune Room (NEWFRT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Current price data helps traders identify trends, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Prisförutsägelse för Fortune Room
Fortune Room (NEWFRT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NEWFRT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fortune Room (NEWFRT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Fortune Room potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Fortune Room kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NEWFRT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Fortune Room Price Prediction.
Om Fortune Room
NEWFRT is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate secure and fast transactions. The asset's underlying technology employs a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional Proof of Work (PoW) model. NEWFRT's general purpose is to provide a decentralized solution for peer-to-peer transactions, aiming to enhance privacy and reduce transaction costs. Its ecosystem is designed to support various applications, including but not limited to, digital payments, smart contracts, and decentralized finance (DeFi). NEWFRT's issuance model is based on a fixed supply, aiming to prevent inflation and maintain the asset's value over time.
Hur man köper och investerar Fortune Room
Är du redo att komma igång med Fortune Room? Att köpa NEWFRT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fortune Room. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fortune Room (NEWFRT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fortune Room krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Fortune Room
Genom att äga Fortune Room kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Fortune Room (NEWFRT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Fortune Room att vara värd år 2030?
Om Fortune Room skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fortune Room-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Fortune Room idag?
Priset för Fortune Room är idag $ 0.0000000000000000000000000003. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Fortune Room fortfarande en bra investering?
Fortune Room förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i NEWFRT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Fortune Room?
Fortune Room till ett värde av $ 3.18K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Fortune Room?
Livepriset för NEWFRT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Fortune Room i den valuta du föredrar, besök NEWFRT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Fortune Room?
Priset på NEWFRT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för NEWFRT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret NEWFRT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Fortune Rooms kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Fortune Room-priset att stiga i år?
Fortune Room priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Fortune Room (NEWFRT) för en mer djupgående analys.
