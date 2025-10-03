Neon EVM (NEON) Tokenomics

Neon EVM (NEON) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Neon EVM(NEON), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:21:38 (UTC+8)
USD

Neon EVM (NEON) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Neon EVM(NEON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 29.60M
$ 29.60M$ 29.60M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 239.47M
$ 239.47M$ 239.47M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 123.61M
$ 123.61M$ 123.61M
Högsta någonsin:
$ 0.5539
$ 0.5539$ 0.5539
Lägsta någonsin:
$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677
Aktuellt pris:
$ 0.12361
$ 0.12361$ 0.12361

Neon EVM (NEON) Information

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Officiell webbplats:
https://neonevm.org/
Whitepaper:
https://neonevm.org/whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44

Neon EVM (NEON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Neon EVM (NEON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NEON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NEON-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NEON:s tokenomics, utforska NEON-tokens pris i realtid!

Hur man köper NEON

Är du intresserad av att lägga till Neon EVM(NEON) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NEON, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Neon EVM (NEON) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för NEON hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för NEON

Vill du veta vart NEON kan vara på väg? På NEON sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

