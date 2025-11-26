Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NEET(NEET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

NEET (Not In Employment, Education, or Training) var en gång en etikett för de oengagerade. Inom krypto är det nu uppror: att avvisa 9-till-5, håna hustle-kulturen och omfamna mörk humor. Memes, nihilism och degenerativ handel som protest – NEET är flexen.

NEET (Not In Employment, Education, or Training) var en gång en etikett för de oengagerade. Inom krypto är det nu uppror: att avvisa 9-till-5, håna hustle-kulturen och omfamna mörk humor. Memes, nihilism och degenerativ handel som protest – NEET är flexen.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många NEET-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet NEET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i NEET (NEET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper NEET Är du intresserad av att lägga till NEET(NEET) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NEET, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper NEET på MEXC nu!

NEET (NEET) Prishistorik Att analysera prishistoriken för NEET hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för NEET nu!