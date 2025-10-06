NEET Pris idag

Livepriset för NEET (NEET) idag är $ 0.008648, med en förändring på 8.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEET till USD är$ 0.008648 per NEET.

NEET rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NEET. Under de senaste 24 timmarna handlades NEET mellan $ 0.007592 (lägsta) och $ 0.008903 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEET med -2.84% under den senaste timmen och -23.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.54K.

NEET (NEET) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 59.54K$ 59.54K $ 59.54K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för NEET är --, med en 24h-handelsvolym på $ 59.54K. Det cirkulerande utbudet av NEET är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.