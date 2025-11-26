Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nasdaq666(NDQ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

NDQ, den första kryptobaserade popidolen på BNB, blandar virtuell idolkultur med finansiell symbolik för att skapa en ny våg av Web3-popkulturtillgångar. Dess vision är att bygga ett "tokeniserat popimperium".

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många NDQ-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet NDQ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Nasdaq666 (NDQ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nasdaq666 (NDQ) Prishistorik Att analysera prishistoriken för NDQ hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för NDQ nu!