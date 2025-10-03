Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Nigella Diamond Club(NDC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nigella Diamond Club(NDC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 47.08K
Totalt utbud:
$ 88.00M
Cirkulerande utbud
$ 7.36M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 563.20K
Högsta någonsin:
$ 1.746
Lägsta någonsin:
$ 0.00001097267523913
Aktuellt pris:
$ 0.0064
Nigella Diamond Club (NDC) Information

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Officiell webbplats:
https://ndc.nigella.io
Whitepaper:
https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Nigella Diamond Club (NDC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NDC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NDC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NDC:s tokenomics, utforska NDC-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

