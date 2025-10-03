nuco.cloud (NCDT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om nuco.cloud(NCDT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:44:46 (UTC+8)
USD

nuco.cloud (NCDT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för nuco.cloud(NCDT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.51M
Totalt utbud:
$ 50.00M
Cirkulerande utbud
$ 50.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.51M
Högsta någonsin:
$ 1.4036
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.0301
nuco.cloud (NCDT) Information

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

Officiell webbplats:
https://nuco.cloud/
Whitepaper:
https://nuco.cloud/whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b

nuco.cloud (NCDT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i nuco.cloud (NCDT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NCDT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NCDT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NCDT:s tokenomics, utforska NCDT-tokens pris i realtid!

Hur man köper NCDT

Är du intresserad av att lägga till nuco.cloud(NCDT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NCDT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

nuco.cloud (NCDT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för NCDT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för NCDT

Vill du veta vart NCDT kan vara på väg? På NCDT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

mc_how_why_title
