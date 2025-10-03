Meta Plus Token (MTS) Tokenomics

Meta Plus Token (MTS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Meta Plus Token(MTS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Meta Plus Token (MTS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Meta Plus Token(MTS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 250.00M
Cirkulerande utbud
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 108.75K
Högsta någonsin:
$ 0.05321
Lägsta någonsin:
$ 0.000340162837771211
Aktuellt pris:
$ 0.000435
Meta Plus Token (MTS) Information

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

Officiell webbplats:
https://metaplustoken.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3

Meta Plus Token (MTS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Meta Plus Token (MTS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MTS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MTS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MTS:s tokenomics, utforska MTS-tokens pris i realtid!

