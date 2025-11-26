Project Merlin (MRLN) Tokenomics

Project Merlin (MRLN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Project Merlin(MRLN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Project Merlin (MRLN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Project Merlin(MRLN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Project Merlin (MRLN) Information

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Officiell webbplats:
https://projectmerlin.io
Whitepaper:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Project Merlin (MRLN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Project Merlin (MRLN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MRLN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MRLN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MRLN:s tokenomics, utforska MRLN-tokens pris i realtid!

