Project Merlin (MRLN) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Project Merlin(MRLN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Project Merlin (MRLN) Information
Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.
Project Merlin (MRLN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Project Merlin (MRLN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MRLN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MRLN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår MRLN:s tokenomics, utforska MRLN-tokens pris i realtid!
Att analysera prishistoriken för MRLN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
